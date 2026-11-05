La oleada de avisos de bomba en aviones y los últimos ciberataques: "Hay un modus operandi concreto que hace pensar que son programados y automatizados"

La oleada de avisos de bomba en vuelos europeos sigue creciendo con más amenazas falsas que están obligando un día más a realizar evacuaciones, desvíos o aterrizajes de emergencia en múltiples aeroplanos, como informa Noticias Cuatro .

Ya son más de 40 los vuelos afectados en tres días, y la cifra sigue creciendo al mismo tiempo en que lo hace la preocupación en una Unión Europea, que está viendo cómo su espacio aéreo resulta boicoteado y desestabilizado. Aeropuertos de Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, Rumanía, Dinamarca, Francia Portugal, República Checa y también España, entre otros, se han visto ya afectados por esta situación que, según los expertos, lejos de ser casual parece responder a una serie de ataques coordinados y con una metodología por parte de quienes conformen la red que los opera.

¿Quiénes están detrás de las falsas amenazas de bomba?

Precisamente, respecto al quién o quiénes están detrás de esta sucesión de falsas amenazas de bomba, todavía no se han revelado conclusiones oficiales, si bien existen distintas sospechas que, en esencia, están ya apuntando a la posibilidad de encontrarnos ante una temida 'guerra híbrida'.

Por el momento, lo que se sabe es que los atacantes se esconden detrás de la red y operan con una metodología según la cual los mensajes de aviso de bomba llegan a distintos aeropuertos de forma coordinada a través de correo electrónico y no de llamada, lo que hace pensar en que son programados y automatizados.

En ese sentido, se investiga la procedencia de esos correos y, de momento, no han trascendido reivindicaciones, más allá de informaciones provenientes de medios italianos que apuntan al grupo 'Male State' (Combatientes del Estado Masculino), prorruso y misógino, aunque hay quien no le da mucha credibilidad apuntando a que hay otros grupos detrás.