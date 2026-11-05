La oleada de avisos de bomba en aviones y los últimos ciberataques: "Hay un modus operandi concreto que hace pensar que son programados y automatizados"

La oleada de avisos de bomba en vuelos europeos sigue creciendo con más amenazas falsas que están obligando un día más a realizar evacuaciones, desvíos o aterrizajes de emergencia en múltiples aeroplanos, como informa Noticias Cuatro.
Ya son más de 40 los vuelos afectados en tres días, y la cifra sigue creciendo al mismo tiempo en que lo hace la preocupación en una Unión Europea, que está viendo cómo su espacio aéreo resulta boicoteado y desestabilizado. Aeropuertos de Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, Rumanía, Dinamarca, Francia Portugal, República Checa y también España, entre otros, se han visto ya afectados por esta situación que, según los expertos, lejos de ser casual parece responder a una serie de ataques coordinados y con una metodología por parte de quienes conformen la red que los opera.
Precisamente, respecto al quién o quiénes están detrás de esta sucesión de falsas amenazas de bomba, todavía no se han revelado conclusiones oficiales, si bien existen distintas sospechas que, en esencia, están ya apuntando a la posibilidad de encontrarnos ante una temida 'guerra híbrida'.
Por el momento, lo que se sabe es que los atacantes se esconden detrás de la red y operan con una metodología según la cual los mensajes de aviso de bomba llegan a distintos aeropuertos de forma coordinada a través de correo electrónico y no de llamada, lo que hace pensar en que son programados y automatizados.
En ese sentido, se investiga la procedencia de esos correos y, de momento, no han trascendido reivindicaciones, más allá de informaciones provenientes de medios italianos que apuntan al grupo 'Male State' (Combatientes del Estado Masculino), prorruso y misógino, aunque hay quien no le da mucha credibilidad apuntando a que hay otros grupos detrás.
Ante la situación, los expertos ya sospechan que estamos ante nuevos ataques de guerra híbrida, ante lo cual, como informa Dani Montero en Noticias Cuatro, es además muy importante prestar atención al contexto, marcado por una serie de ataques previos más allá del sector aéreo.
Recientemente, también se han visto ciberataques en Europa contra los sistemas de refrigeración de supermercados de varios países del bloque comunitario, lo que ha causado pérdidas millonarias.
También, junto a ello, la alarma se extendió esta misma semana desde Francia cuando un ciberataque golpeó directamente a tres bancos de sangre, amenazando a sus reservas.
Ahora, lo que se suceden son las falsas amenazas de bomba contra vuelos y aeropuertos; algaradas promocionadas desde Internet, siendo evidente que son acciones pensadas para tensionar a la sociedad occidental.
A este respecto, ayerJavier Roca, comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) de las Fuerzas Armadas españolas, alertaba ya de que un ataque digital es mucho más probable en el mundo en el que vivimos que el ataque de un misil.
"No podemos ni imaginar contra quién ni contra qué combatiremos. Lo nuestro es muy importante en la defensa nacional. Con lo cual, ¿para qué tenemos que prepararnos? Para el peor escenario posible. Prepárate para ver cosas que jamás hayas imaginado. Estamos educando a nuestros soldados para un mundo que ya no existe. Si dentro de 50 años son como nosotros, lo llevaremos al fracaso", advertía.
En este contexto, hace apenas 15 días la Policía Nacional ya detuvo a dos personas por lanzar falsas amenazas de bomba en aviones. No obstante, fue con un modus operandi muy distinto y se trataba concretamente de dos menores que lo que hacían era llamar por teléfono y modificar su voz con inteligencia artificial para intentar no ser descubiertos.