El aumento de la temperatura del Mediterráneo, principal motivo de la DANA: “El problema es que cada vez es menos excepcional”

Continúa el temporal en el Mediterráneo , con una jornada de lunes marcada por chubascos y fuertes tormentas , con acumulados importantes, frío y rachas de viento muy intensas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene a seis comunidades y dos ciudades autónomas en alerta, mientras espera acumulados de hasta 90 litros por metro cuadrado en Alicante y Valencia a primera hora de la mañana.

A su paso por la Península y Baleares, la DANA Adam ha provocado un cambio brusco de tiempo durante el fin de semana, una inestabilidad que se prevé que continúe durante la jornada de hoy. La Aemet habla de cielos muy nubosos o cubiertos en prácticamente todo el país, salvo en el Cantábrico.

Se espera que continúen los chubascos y las tormentas, con intensidad muy fuerte o torrencial en la Comunidad Valenciana, los litorales del sureste y Baleares. En Mallorca, se esperan rachas de viento muy fuertes. A lo largo del día, las precipitaciones irán desplazándose hacia Cataluña.

Pero el hecho de que cada vez se produzcan más este tipo de temporales tiene mucho que ver con el mar Mediterráneo y con su aumento de temperatura. Todo está conectado y cualquier alteración puede generar una cadena de consecuencias. Es el caso de estas tormentas pueden ser tan virulentas porque la elevada temperatura del mar hace que se originen estas tormentas que cada vez descargan con más violencia.

Para que se formen grandes tormentas hace falta dos aspectos fundamentales: por un lado, que tengamos una superficie muy cálida, porque el aire cálido siempre pesa menos y sube hacia arriba y por otro lado, una incursión de aire frío, en este caso la DANA, ya que el aire frío pesa más y baja hacia abajo.

Y justo en el espacio donde se juntan las dos masas de aire, la caliente y la fría, es donde se produce la tormenta dando lugar a una DANA, según explica la meteoróloga Rosemary Alker: "Cuanta más diferencia de temperatura haya entre la superficie y las capas altas de la atmósfera, más grande es la tormenta", por lo que la alta temperatura del Mediterráneo no sólo aporta calor sino también humedad, haciendo que esas tormentas acumulen mucha más precipitación.