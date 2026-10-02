Así es el protocolo de seguridad aérea en las cabinas de los aviones: desde el blindaje de la puerta a los códigos que se memorizan

Noticias Cuatro 03 octubre 2026

Tras los atentados que ocurrieron el 11S se reforzaron los protocolos de seguridad en las cabinas de los aviones. De esta forma, se evita que personas no autorizadas pudieran tomar el control de la aeronave. Algunas de estas medidas con el blindaje de la puerta de la cabina o la implantación de códigos para acceder a la cabina. También, se ha acabado con el secreto médico en el caso de su tripulación.

Tras los atentados que ocurrieron el 11S se reforzaron los protocolos de seguridad en las cabinas de los aviones. De esta forma, se evita que personas no autorizadas pudieran tomar el control de la aeronave. Algunas de estas medidas con el blindaje de la puerta de la cabina o la implantación de códigos para acceder a la cabina. También, se ha acabado con el secreto médico en el caso de su tripulación. Esta última medida se implantó desde que ocurrió el suceso de Germanwings en el que un piloto con problemas mentales estrelló la aeronave que pilotaba, como informan en ‘Noticias Cuatro’.

Para evitar que personas no autorizadas puedan tomar el control de la aeronave existen diferentes medidas de seguridad: - En primer lugar, se impuso el blindaje de la puerta de la cabina. Ahora las puertas son a prueba de balas y de explosivos. - Se han implantado códigos para acceder. Código que el sobrecargo tiene que memorizar y que no lo puede apuntar. Los pilotos desde dentro ven quien quiere entrar con una mirilla electrónica y le dan a un botón para abrir la puerta. A partir del suceso de Germanwings en el que un piloto con problemas de salud mental estrelló un avión contra los Alpes matando a 150 personas se ampliaron otros protocolos: - Siempre tiene que haber dos personas en la cabina. Si el piloto o el copiloto tienen que ir al baño el sobrecargo tiene que quedarse en la cabina. - También se acabó el secreto médico en el caso de su tripulación. La aerolínea tiene derecho a saber el estado de salud de su personal. - Además, por seguridad piloto y copiloto no pueden comer lo mismo por si hay una intoxicación alimentaria.

Así es el protocolo de seguridad aérea en las cabinas de los aviones: desde el blindaje de la puerta a los códigos que se memorizan