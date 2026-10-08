El asesino que mató a tiros al cirujano Alexander Aslani no conocía a su clienta: "Reciben una ubicación, un dinero y un encargo"

La Policía Nacional continúa investigando el asesinato de Alexander Aslani , el cirujano plástico de 57 años tiroteado en su clínica estética en Marbella . Durante la tarde del jueves 8 de octubre, agentes de la Policía Nacional detenían a un joven, de 18 años, como presunto autor de la muerte a tiros de un cirujano plástico. Tal y como explica el periodista de Noticias Cuatro , Daniel Montero, el asesino no conocería a su clienta.

El especialista en operaciones estéticas, reconocido internacionalmente, tenía una amplia cartera de clientes de distintas partes del mundo por lo que se investiga si alguno de ellos podría estar vinculado a negocios ilícitos. El suceso ocurrió este miércoles poco antes de las 18:00 horas en la clínica Cirumed, ubicada en el edificio Panorama, en la zona de Rio Real, cuando el agresor entró en las instalaciones y disparó al cirujano.

La investigación, que sigue abierta, descarta inicialmente que este suceso esté vinculado con el crimen organizado, según han apuntado fuentes cercanas al caso. Los agentes creen que el arrestado, que no reside en Málaga y que iba a abandonar el país en breve, actuó por encargo y contó con ayuda de terceras personas para perpetrar el crimen , por lo que no se descarta que se produzcan más detenciones.

“Esa es una de las cosas que pueden dificultar este caso . Los sicarios suelen contratarse por medio de la red, reciben una ubicación, un dinero y un encargo y muchas veces es un intermediario el que recibe los fondos”, explica el periodista.

El tirador, un individuo vestido de negro, llevaba el rostro cubierto, casco y capucha, y habría llegado hasta la clínica en moto. Tras aparcar el vehículo en la acera frente a las instalaciones, se dirigió hasta el despacho en el que se encontraba el médico, puesto que este miércoles había tenido varias operaciones, y le disparó en la cabeza en varias ocasiones.

El agresor salió de la clínica rápidamente, se subió en la moto y se marchó por una vía poco transitada y sin prácticamente ninguna iluminación hacia la zona residencial de Bello Horizonte, evitando así la concurrida N-340.

La trayectoria de Alexander Aslani

Según se ha podido conocer gracias a la información difundida por su propia clínica, Alexander Aslani dirigía uno de los centros más especializados en cirugía plástica de la Costa del Sol, diseñado específicamente para la remodelación avanzada del contorno corporal y la cirugía plástica facial.

Antes de fundar Cirumed Clinic, el doctor asesinado a tiros trabajo entre 2008 y 2018 como jefe de los Departamentos de Cirugía Plástica en los hospitales Quirón Málaga y Quirón Marbella, "donde desarrolló y consolidó unidades altamente especializadas en cirugía corporal".

Además, en el año 2016 fue reconocido como Mejor Cirujano Plástico en España. Por ello, el facultativo recibió el Premio Medical & Corporate Livewire tras un proceso internacional de selección con más de 100.000 nominados.

Los negocios del cirujano

"Durante esa etapa, convirtió ambos departamentos en un referente internacional en técnicas avanzadas de contorno corporal, atrayendo a pacientes de todo el mundo que buscan resultados naturales, seguros y altamente personalizados", indica el perfil del cirujano de la clínica Cirumed.

Tras su paso en estos centros médicos, el doctor de 57 años puso en marcha la creación de la clínica Cirumed. "Representa la evolución natural de más de dos décadas de experiencia quirúrgica: un centro propio donde cada detalle desde la planificación hasta el postoperatorio está orientado a alcanzar resultados de máxima calidad en cirugía estética avanzada", explican desde el centro de medicina estética.