Cánticos, vítores, aplausos y hasta selfis en la primera visita de los reyes a Ceuta desde su coronación y dos meses después de la crisis migratoria

Un día después del desfile militar y la Fiesta Nacional , miles de ceutíes han recibido este martes 13 de octubre a los reyes de España a las puertas del Ayuntamiento de la ciudad autónoma, su primera parada del día. Don Felipe y doña Letizia se han detenido a saludar y a escuchar a los ciudadanos, inmersos en la situación derivada de la llegada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio.

Con todo preparado para recibirles, había que remontarse 19 años atrás para encontrar una imagen de los monarcas de España en Ceuta, siendo entonces Juan Carlos de Borbón y doña Sofía los protagonistas. En aquel momento, Juan Jesús Vivas entregó el bastón de mando ceutí al emérito, siendo que ahora, el propio presidente de la ciudad autónoma ha hecho las veces con el rey Felipe VI, como informa Noticias Cuatro.

La visita de los reyes Felipe y Letizia a Ceuta y Melilla

La visita de Felipe y Letizia durará dos días y, en su caso, sí dormirán en la Ceuta, algo que no sucedía desde las visitas de su bisabuelo, Alfonso XIII. Después, ambos se trasladarán a Melilla, donde continuarán con su agenda.

Ante los ceutíes, el primer acto en el que han participado ha tenido por escenario el Ayuntamiento, donde han sido recibidos por las autoridades locales antes de una reunión de trabajo.

Con la entrega de las llaves de la ciudad entre los actos y un encuentro con los miembros del Consejo de Gobierno, ya desde el primer momento Felipe y Letizia han podido comprobar el cariño de muchos ciudadanos que han acudido ondeando banderas de España y pancartas que rezaban: “Bienvenidos a vuestra casa” o “Gracias por venir, majestades”.

La multitud, casi dos meses y medio después de la entrada masiva, ha dedicado también aplausos, vítores y cánticos a los monarcas y a la propia ciudad autónoma mientras repicaban las campanas.

Muy cercanos, Felipe y Letizia se han parado a hablar con ellos e incluso se han hecho algún selfi que ha inmortalizado el momento.