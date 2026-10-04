El análisis de Juan Pedro Valentín sobre el escenario político ante las elecciones anticipadas: “El partido empieza ahora y creo que no será de guante blanco”

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, disipando en Moncloa la que era la gran incógnita al arranque de este lunes, ha anunciado finalmente la convocatoria de elecciones anticipadas el próximo domingo 29 de noviembre . Por eso ahora, con los sondeos ya a pleno rendimiento, la pregunta que toda España se hace es quién será , precisamente, el próximo presidente del Gobierno ; quién podrá reunir los apoyos suficientes con el panorama actual.

Ante los primeros sondeos, los expertos inciden al mismo tiempo en que las encuestas significativas serán las que salgan a partir de ahora, tras el anuncio de los comicios anticipados. “Las encuestas que haces, sin una fecha determinada, no son iguales que cuando ya tienes una fecha fijada para las elecciones”, coincide Juan Pedro Valentín, señalando que, “a partir de ahí, hay que ver qué es lo que va a pasar”.

Analizando la situación política, Juan Pedro Valentín , director de Noticias Cuatro , advierte de la dificultad de emitir cualquier respuesta ahora en ese sentido: “Lo sabremos el día 29 y, a lo mejor, ni siquiera el día 29 lo sabemos en función de lo ajustado que esté el resultado, pero ya hemos visto que las encuestas dan una amplia ventaja para PP y Vox ”, explica.

Juan Pedro Valentín, durante su análisis de la situación política tras el anuncio de Pedro Sánchez sobre la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.

“Esto es como los partidos de fútbol. Todo el mundo sabía que en un España – Cabo Verde, España iba a ganar o a golear a Cabo Verde y, sin embargo, al final el partido terminó en empate. Con lo cual, el partido empieza ahora y el partido hay que jugarlo. Y creo que no será un partido de guante blanco”, añade.

Argumentando esto último y por qué lo dice, explica: “Por la movilización. La movilización es lo que obsesiona a los partidos políticos; la movilización de su electorado. La movilización y la desmovilización del electorado contrario”.

“Por ejemplo, en España estamos acostumbrados a que la derecha está muy movilizada. Ha habido elecciones en las que obtiene cerca de 10.800.000 votos. Con esos 10.800.000 votos puede no gobernar, como le paso a Alberto Núñez Feijóo, como le pasó en las últimas elecciones o tener mayoría absoluta, como le pasó a Mariano Rajoy. ¿Por qué? Porque la izquierda es capaz de sacar 11.200.000 votos si está muy movilizada y capitaliza el voto o sacar 7 millones, como le pasó a Zapatero después de la crisis, y que se hundiera su electorado”.

En este sentido, y ante la cuestión de quién está más movilizado, Juan Padro Valentín apunta que, sin duda alguna, “la derecha”.

“La derecha está muy movilizada, tiene una obsesión por Pedro Sánchez. Algunos tienen una obsesión; lo ven como una misión y eso hace que su voto esté muy movilizado”, señala, al tiempo en que apunta que, “lo que pasa es que la izquierda, –que ahora mismo está muy desencantada por la corrupción, muy desunida a la parte a la izquierda del PSOE, también está desorientada porque ha tenido que hacer equilibrios parlamentarios muy grande–, tiene un banderín de enganche que es la vivienda”.

“La izquierda ha salido a la calle gracias a la vivienda, y todo eso hay que tener en cuenta que se va a desarrollar en una campaña electoral que a buen seguro va a ser apasionante y donde, por ejemplo, van a ser fundamentales los debates electorales”, ha apuntado, avanzando: “Aquí, en esta casa, ya hemos planteado un debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que seguro que será apasionante y que tendrá muchísima audiencia y que movilizará muchísimo voto”.