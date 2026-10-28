El accidente de Urda vuelve a golpear la confianza en el tren: “Siento miedo, inseguridad e incertidumbre”

Noticias Cuatro 29 octubre 2026

Los expertos explican que recuperar la confianza es posible, pero es un proceso lento hasta que el cerebro pueda volver a asociar la imagen de un tren con el sentimiento de seguridad.

La tragedia ferroviaria de Urda, en Toledo, ha vuelto a comprometer la confianza de los viajeros en la Alta Velocidad solo nueve meses después del accidente de Adamuz. Los viajeros habían vuelto a subirse a los trenes este verano a pesar de los retrasos, alcanzando los casi siete millones y medio de viajeros en julio y agosto. Sin embargo, el accidente de este miércoles va a marcar un antes y un después, tal y como analiza Lidia Camón en Noticias Cuatro.

Y es que un día después del accidente de Urda, el fantasma de la desconfianza sobrevuela en todas las estaciones de España. "Incertidumbre, inseguridad y un poco nerviosa", confiesa una viajera. Son miles de personas las que tienen que subirse este jueves a un tren y cada uno lo gestiona como puede. Mientras algunos intentan no pensarlo, otros señalan que no sienten miedo porque "imagino que hoy es cuando más seguridad va a haber", admite otra viajera. Otros no tienen otra opción. "O voy en tren o no tengo otra opción. Entonces decir no viajo en tren no me lo puedo plantear", confiesa una mujer. Sentir miedo a que se repita una tragedia como la de ayer es completamente humano. "Primero de todo, normalizar esta reacción de cierta intranquilidad ante coger ese tipo de transportes", explica Antoni Grau, psicólogo experto en trauma. La desconfianza incrementa, además, cuando se habla de dos tragedias ferroviarias en solo nueve meses.

Lidia Camón analiza la caída de pasajeros de Alta Velocidad desde el accidente de Adamuz