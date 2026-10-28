El accidente de Urda vuelve a golpear la confianza en el tren: “Siento miedo, inseguridad e incertidumbre”

La tragedia ferroviaria de Urda, en Toledo, ha vuelto a comprometer la confianza de los viajeros en la Alta Velocidad solo nueve meses después del accidente de Adamuz. Los viajeros habían vuelto a subirse a los trenes este verano a pesar de los retrasos, alcanzando los casi siete millones y medio de viajeros en julio y agosto. Sin embargo, el accidente de este miércoles va a marcar un antes y un después, tal y como analiza Lidia Camón en Noticias Cuatro.
Y es que un día después del accidente de Urda, el fantasma de la desconfianza sobrevuela en todas las estaciones de España. "Incertidumbre, inseguridad y un poco nerviosa", confiesa una viajera. Son miles de personas las que tienen que subirse este jueves a un tren y cada uno lo gestiona como puede. Mientras algunos intentan no pensarlo, otros señalan que no sienten miedo porque "imagino que hoy es cuando más seguridad va a haber", admite otra viajera.
Otros no tienen otra opción. "O voy en tren o no tengo otra opción. Entonces decir no viajo en tren no me lo puedo plantear", confiesa una mujer. Sentir miedo a que se repita una tragedia como la de ayer es completamente humano.
"Primero de todo, normalizar esta reacción de cierta intranquilidad ante coger ese tipo de transportes", explica Antoni Grau, psicólogo experto en trauma. La desconfianza incrementa, además, cuando se habla de dos tragedias ferroviarias en solo nueve meses.
Pero recuperar la confianza es posible. "Tenemos que conectar con que la seguridad al 100% en todo lo que hacemos no existe", señala Grau. Es posible, pero es un proceso lento hasta que el cerebro pueda volver a asociar la imagen de un tren con el sentimiento de seguridad.
Jesús Linares, coordinador del equipo de psicólogos que estuvieron trabajando este miércoles en Atocha con los familiares de las víctimas y demás afectados, cuenta cómo el factor de la repetición ha complicado más aún el duelo en esta ocasión.
"La diferencia que está teniendo esta catástrofe con otras es la repetición. Estamos encontrándonos de nuevo gente que está en situación similar a la que vivimos en enero y esto está generando un impacto psicológico mucho mayor, sobre todo en las personas que trabajan en estos entornos. Entonces, sostener esa situación, toda la parte de incertidumbre, la información que es lo que al final necesitan los familiares, está siendo especialmente difícil esta vez", reflexiona el profesional.
En una escena tan cotidiana como es coger un tren, como ir a trabajar a otra ciudad y de repente encontrar una catástrofe así, la tarea de los psicólogos es muy importante. Linares cuenta cómo atender a una persona en esta situación.
"Lo primero es escucharla e intentar hacer un triaje psicológico en este sentido para saber exactamente y detectar sus necesidades. Si está preguntando por un familiar, si tiene que ver con alguna otra cuestión. Entonces, toda esta parte de necesidades es lo primero que hay que escuchar por parte de ellos", concluye el psicólogo.