La locura de la NFL: el retorno épico de los Jaguars para ganar en el último segundo

El guion en la película de la NFL tiene tantas aristas que es imposible acertar un final, sobre todo cuando a falta de 12 segundos, hay retorno, estás por debajo en el marcador y la misión de remontar parece imposible . Pero el gen de los Jaguars precisamente en un partido en Londres con lo que significa para la franquicia, le dio un empuje especial a Ameer Abdullah en la jugada más importante del partido.

La confianza de los equipos especiales de los Jaguars para conseguir la victoria en una sola jugada cuando nadie confiaba en ellos es sin duda la historia de la semana en la National Football League. La semana de retransmisiones en Mediaset deja una vez más tres partidos en abierto gracias a los enfrentamientos en Europa, y el disputado en Londres este pasado domingo ha brillado por tener momentos como este.

El retorno de Abdullah cuando todo parecía perdido deja el ovoide casi a 40 yardas de la endzone con un solo segundo por delante, una auténtica genialidad. Su carrera cambió el partido, pero necesitaba un último empujón, porque ese segundo final permitía la posibilidad de anotar un field goal para darle la vuelta al partido, y después de varios errores, Cam Little tenía en sus botas enmendar el resultado.

A pesar de tener al snapper lesionado, la jugada le salió bien a los Jaguars. El snap hacia atrás fue malo, bastante elevado, pero los Jaguars consiguieron revertirlo para hacer una patada perfecta y conseguir los tres puntos finales hasta colocar el 19-17 en el marcador definitivo. Una victoria santa para el equipo liderado por Trevor Lawrence para colocar el 4-1 en la NFL tras el primer mes de competición.

Lo más curioso del partido lo menciona el equipo de comentaristas de Mediaset para la NFL, y es que tanto Iker Sagasti como José Antonio dejan entrever que los Eagles tienen ganado el partido. Y es así porque durante el enfrentamiento los Jaguars habían desaprovechado varias ocasiones claves, entre ellas algún field goal que se le escapó al pateador de los de Jacksonville.