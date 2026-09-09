La NFL regresa a Mediaset España con más partidos y nuevos contenidos en televisión y digital

La NFL regresa a Mediaset España. Por segundo año consecutivo y con continuidad para los próximos años gracias al acuerdo plurianual alcanzado con la National Football League, uno de los mayores espectáculos deportivos del planeta volverá a formar parte de la oferta deportiva del grupo con más partidos en abierto, nuevos contenidos semanales y una cobertura reforzada en televisión y digital.

La nueva temporada supondrá un nuevo impulso a la presencia de la competición en Mediaset España, con más de 50 partidos, entre ellos algunos de los encuentros más destacados de cada jornada de la temporada regular, los partidos internacionales que la NFL disputará en Europa -tres en Londres y las citas de París y Múnich-, el 2026 NFL Madrid Game (8 de noviembre), los play-offs incluidas las dos finales de conferencia- y, por supuesto, la Super Bowl LXI (14 de febrero).

Primeros partidos en Cuatro y Mediaset Infinity

Las primeras retransmisiones llegarán el domingo 13 de septiembre en Cuatro (2:20h) con el Dallas Cowboys-New York Giants, correspondiente al ‘Sunday Night Football’. Previamente, a las 22:00h, Mediaset Infinity emitirá el Green Bay Packers- Minnesota Vikings.

Las retransmisiones -en Cuatro, Be Mad y Mediaset Infinity- estrenarán además un nuevo plató y volverán a contar con José Antonio Ponseti e Iker Sagasti al frente de las narraciones, acompañados por los comentarios y el análisis de Mariano Sinito, Aitor Manzano, Paula Páramo y Luis Jones.

Más NFL en Cuatro: ‘ElDesmarque Quarterback’ y ‘ElDesmarque Running back’

En la nueva temporada, Mediaset España ampliará también la presencia de la NFL más allá de las retransmisiones en directo con dos espacios semanales en Cuatro.

Los jueves (02:30h), ‘ElDesmarque Quarterback’ regresará con una versión ampliada y con Iker Sagasti y José Antonio Ponseti al frente. El programa mantendrá su enfoque divulgativo y de entretenimiento, con los mejores momentos de la jornada, claves para comprender el juego y contenidos sobre la historia de este deporte y sus grandes figuras.

Los sábados (09:30h), Cuatro estrenará ‘ElDesmarque Running back’, un nuevo espacio que resumirá lo mejor de la semana y pondrá el foco en las mejores jugadas, los grandes protagonistas y los momentos más espectaculares.

La actualidad de la competición tendrá asimismo una presencia reforzada en las ediciones de ‘ElDesmarque’ de Telecinco y Cuatro.