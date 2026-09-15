El primer griddy de la temporada, la celebración más icónica de la NFL made in Justin Jefferson

El griddy es es sin duda una de las celebraciones más sonadas de toda la NFL , y Justin Jefferson es uno de los culpables de convertirla en lo que es realmente hoy (a partir del minuto 1:08 en el clip inferior. A tal punto ha crecido un simple ‘baile’ tras hacer una anotación que son varias las estrellas del fútbol americano que lo ejecutan, ha dado el salto a uno de los videojuegos más famosos de la era moderna y son muchos deportistas que lo hacen, desde atletas a jugadores de fútbol .

La épica remontada de Minnesota Vikings ante Green Bay Packers en el primer partido de la NFL de Mediaset España en la temporada 26/27 tuvo de todo, incluso uno de bailes más sonados de toda la competición. La explosión de Justin Jefferson en el cierre de la primera parte dejó su celebración más famosa en Minneapolis, una que se ha agigantado tanto hasta el punto de que ha viajado de su etapa en la universidad hasta entrar en la casa de millones de jóvenes desde Fortnite.

Curiosamente la rivalidad entre Packers y Vikings én la primera jornada de la NFL parecía el momento oportunidad para sacar a relucir los pasos prohibidos. Justin Jefferson aprovechó una free play después de un error de la defensa de los cheeseheads para ganar con solvencia el uno contra uno y recortar distancia en el marcador. Recepción, touchdown y el primer griddy. El primero de muchos esta temporada a sabiendas de que Jefferson es uno de los mejores WR de la NFL, aunque la idea original del baile no nació de él.

El nacimiento del Griddy, muy ligado a la NFL

En 2018 el joven Allen 'Griddy' Davis fue el que originó el baile, y se lo enseño a su amigo de la infancia Ja’Marr Chase. Este coincidió posteriormente en la universidad de LSU con Jefferson, y en esa época eran varios compañeros los que usaban el baile para celebraciones puntuales. Curiosamente fue Jefferson el que llegó antes a la NFL y lo hizo por primera vez, pero cuando Chase pisó la gran liga también lo realizó, y la popularidad del Griddy se multiplicó.

En Fortnite es uno de los más clips más sonados y por supuesto tiene un reflejo en los videojuegos en Madden 27, el juego oficial de la NFL. En Europa son varios los jugadores como Doku o Pulisic que lo han replicado en el primer plano del fútbol internacional, mientras que en la NBA lo ha realizado en más de una ocasión Ja Morant.

En el cierre del partido Jefferson realizó otro touchdown para rematar una paliza a sus vecinos de Green Bay, y volvió a mover las caderas lejos del Griddy. Es una demostración de poderío dentro de que los Vikings supieron adaptarse al partido a pesar de comenzar muy por debajo del nivel de sus rivales divisionales, porque en Minnesota tienen las vitrinas vacías mientras que los Packers suman cuatro Super Bowl, lo que enciende aún más este tipo de partidos.

Otro guiño de tantos que define un estilo mucho más marcado en las celebraciones, un plus para las narrativas que llega en una buena recepción, en un sack o en un touchdown y que marca la iconicidad de la NFL.