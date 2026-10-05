La noche del tercer quarterback: el día en el que el mundo descubrió a Athan Kaliakmanis

El primer partido europeo de la temporada NFL se vivió en directo en Cuatro con el despegue de lo que significa la globalización para el fútbol americano con todas las ventajas para el viejo continente. Y entre tanto, touchdowns brillantes, momentos de élite y la aparición de un jugador que nadie imaginaba en el césped a lo largo de la temporada, porque...¿acaso alguien conoce a Athan Kaliakmanis?
Mediaset España va a emitir todos los partidos de la NFL disputados en Europa, incluido el Madrid Game 2026, y en ese camino la victoria de los Colts es una consecuencia que tiene más titulares bajo ella. El triunfo ante Commanders en el Tottenham Hotspur Stadium pasa por los detalles, como el espectacular 'God Save the Queen', la aparición de Wayne Rooney o el destello de un rookie al frente de una franquicia.
Athan Kaliakmanis se ha visto durante gran parte del partido como el quarterback titular de los Washington Commanders cuando la realidad es que es el tercer jugador destinado a liderar el equipo. El novato de tan solo 23 años fue elegido en el puesto 223, en la séptima ronda, y apenas tenía opciones de aparecer siquiera en esta temporada...hasta que la realidad ha dejado en el camino a Jayden Daniels y a Marcus Mariota por lesión.
La sorpresa no es solo si presencia, sino las dos bombas que ha soltado demostrando que tiene brazo para acabar en la élite en unos años, y todo esto a pesar de múltiples inconvenientes. El pase para touchdown de Kaliakmanis a Treylon Burks de 47 yardas es una demostración de intenciones que pone encima de la mesa de lo que es capaz, no solo por acabar en anotación sino por todo lo que se puede construir alrededor de él.
El problema es que cometió demasiados errores en el partido, es es algo habitual no solo porque es su primer partido con minutos en la NFL, sino porque está verde. No estaba preparado para jugar, es un rookie y además tenía enfrente a una defensa muy poderosa. Todos los ingredientes le dejan en un segundo plano porque no estuvo fino en el pase más allá de algunos buenos momentos, pero su nombre ya está grabado. Y ahora le toca remar para llegar algún día a tener una oportunidad, algo digno de muy pocos hombres en el mundo.
Entre tanto tiene uno de los clips de la semana en la National Football League tanto para él como para todos los aficionados de Londres y de Mediaset, pero lo cierto es que su espacio es bastante difícil a medio plazo. Jayden Daniels debe ser el jugador franquicia de los Commanders para la próxima década, y a pesar de sus lesiones, tiene toda la confianza del grupo para liderar al bloque.
El hecho de que el número 1 del draft, Fernando Mendoza, ni siquiera tenga todavía un minuto en la NFL explica por qué los nuevos necesitan un tiempo de reflexión y aclimatación antes de tomar la partida. Ya le pasó a Mahomes, el mejor ejemplo posible del Siglo XXI, porque en su año como novato en los Chiefs estuvo en el banquillo a la sombra del veterano Davis Webb. Ahora Athan Kaliakmanis aparece de fondo con una oportunidad, y lejos de comparaciones, con la exigencia de prepararse durante años para buscar una opción entre lesiones y demostraciones de nivel.