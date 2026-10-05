La noche del tercer quarterback: el día en el que el mundo descubrió a Athan Kaliakmanis

NFL 05 octubre 2026

La lesión de los dos primeros quarterbacks de los Washington Commanders deja una jugada de lujo de un rookie inesperado

El primer partido europeo de la temporada NFL se vivió en directo en Cuatro con el despegue de lo que significa la globalización para el fútbol americano con todas las ventajas para el viejo continente. Y entre tanto, touchdowns brillantes, momentos de élite y la aparición de un jugador que nadie imaginaba en el césped a lo largo de la temporada, porque...¿acaso alguien conoce a Athan Kaliakmanis?

Mediaset España va a emitir todos los partidos de la NFL disputados en Europa, incluido el Madrid Game 2026, y en ese camino la victoria de los Colts es una consecuencia que tiene más titulares bajo ella. El triunfo ante Commanders en el Tottenham Hotspur Stadium pasa por los detalles, como el espectacular 'God Save the Queen', la aparición de Wayne Rooney o el destello de un rookie al frente de una franquicia. Athan Kaliakmanis se ha visto durante gran parte del partido como el quarterback titular de los Washington Commanders cuando la realidad es que es el tercer jugador destinado a liderar el equipo. El novato de tan solo 23 años fue elegido en el puesto 223, en la séptima ronda, y apenas tenía opciones de aparecer siquiera en esta temporada...hasta que la realidad ha dejado en el camino a Jayden Daniels y a Marcus Mariota por lesión. La sorpresa no es solo si presencia, sino las dos bombas que ha soltado demostrando que tiene brazo para acabar en la élite en unos años, y todo esto a pesar de múltiples inconvenientes. El pase para touchdown de Kaliakmanis a Treylon Burks de 47 yardas es una demostración de intenciones que pone encima de la mesa de lo que es capaz, no solo por acabar en anotación sino por todo lo que se puede construir alrededor de él.

El quarterback Athan Kaliakmanis, en su debut en la NFL con los Washington Commanders (CordonPress)