El touchdown de los 49ers que acabó en el clon de Jack Black

La victoria de los San Francisco 49ers en el partido vivido en Mediaset Infinity este domingo 27 deja múltiples protagonistas sobre el césped y uno de ellos lejos de él a pesar de vivirlo con la misma intensidad que el equipo de Kyle Shanahan. En el segundo touchdown del partido un aficionado desconocido logró uno de los momentos más épicos de la noche no solo por su satisfacción, sino por recibir el balón de las manos de un jugador de su equipo al tiempo que se hacía viral por parecerse muchísimo al famoso actor Jack Black .

Jerry Courtade no esperaba ser el primer plano en el duelo divisional entre 49ers y Cardinals, pero la vivencia de un enfrentamiento tan emocional le dejó una escena que recordará para toda la vida. La soberbia jugada manejada por Brock Purdy al inicio del segundo cuarto pilló helados a los de Arizona con un touchdown que recibió a la perfección Mike Evans, y su conexión con la grada fue automática.

El aficionado de toda la vida de los Niners recibió el ovoide de manos del receptor como si fuera el mayor trofeo que ha obtenido en su vida, y lo elevó al cielo como si fuera el mismísimo capitán del equipo. Tal fue su emoción, que se hizo reconocido en segundos después de la lluvia de comentarios en redes sociales, donde lo comparaban con Jack Black por sus similitudes con el famoso actor de películas como Escuela de Rock, Kung Fu Panda, Jumanji, Amor Ciego o Tropic Thunder entre otras.

Tan repetida fue la comparación, que ante los micrófonos de la prensa confesó horas más tarde que no tiene relación con Jack Black, pero que no le importaría tener su cuenta bancaria. Su motivación fue tal, que incluso desde NBC hablaron con él a la salida, y confesó que estaba buscando la manera de recibir la firma de algunos de los jugadores para así poner el balón en un altar. Fanático desde la época de Joe Montana, su jugador actual es Trent Williams del que viste una llamativa camiseta.