La bomba de 41 yardas de Kirk Cousins, un touchdown con estirada imposible

El enfrentamiento entre Buffalo Bills y Las Vegas Raiders retransmitido en Mediaset Infinity fue uno de los atractivos más llamativos de una jornada que volvió a elevar las puntuaciones máximas. Con otro partido de más de 60 puntos totales y la ambición de tener delante a algunos de los mejores jugadores de la competición como Josh Allen o James Cook , la realidad en Nevada fue mucho más dura a pesar de tener uno de los highlights más llamativos.

Con todo perdido y solo el sueño de recortar las diferencias en pos de una épica que nunca llegó, Kirk Cousins sacó el brazo a pasear en varias ocasiones cuando el marcador les había demostrado que no estaban para la victoria. Y así fue, pero el quarterback titular de los Raiders demostró que tiene mucho fútbol en sus manos a pesar de que el número uno del draft está apretando desde atrás intentando hacerse hueco en el bloque.

La igualdad en el arranque de la temporada 26/27 en la NFL permite tener a un equipo como Las Vegas Raiders que compite ante todos y, después de tres victorias consecutivas ahora suma tres palos como el último ante los Buffalo Bills. Una derrota tan comprensible como dolorosa después de aguantar bien en la primera parte y de tener un naufragio posterior que solo se salvó con la jugada entre Kirk Cousins y Tre Tucker.

La jugada de Las Vegas Raiders de más de 41 yardas es uno de los momentazos del duelo ante los Bills

Con ese ímpetu de tener mucho por delante, Cousins se sacó de la manga un bombazo de 41 yardas para exprimir al máximo no solo la carrera sino la agilidad de Tre Tucker. El wide receiver no solo tuvo que forzar su sprint, sino que calcular los tiempos, tirarse en la endzone y acunar los brazos para tomar el ovoide hasta completar una de las jugadas más bonitas del partido.

Josh Allen ya había cerrado el partido

Con el enfrentamiento enquistado, el candidato a MVP volvió a demostrar por qué es uno de los mejores quarterbacks de la NFL. Josh 'Superman' Allen aprovechó de forma positiva la presión de un tercer down para sacarse de la chistera un shovel pass después de una jugada donde manejó a la perfección el control del pocket hasta escapar de la presión y dejar una de las imágenes del año.

Su mano al aire décimas antes de caer al suelo demuestra un control total del timing antes de dar un pase decisivo que se convirtió en el touchdown definitivo del partido más allá de los quehaceres de Cousins poco después. Es una genialidad digna de uno de los mejores de la liga que no solo acentuó el duelo de quarterbacks, sino el de una forma de ver la NFL a ojos de aficionados que no solo están tras la bufanda de los Bills o de los Raiders.

Y eso fue solo uno de los tres partidazos retransmitidos en Mediaset durante el domingo, y es que el mes de octubre es especial porque los partidos en Europa están todos en el saco gratuito. Un plus que ahora se hace aún más relevante con la emisión en abierto el 8 de noviembre del 2026 NFL Madrid Game entre Cincinnati Bengals y Arizona Cardinals.

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