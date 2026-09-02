Leila León ha cargado contra Atamán tras insinuar que ella está saboteando sus relaciones . Primero a través de sus redes sociales, y, después, con un vídeo en su canal de Infinity ‘ Muy yo by Leila’ donde ha dado su versión y también se ha pronunciado sobre la nueva relación de su exnovio.

La nueva guerra entre la expareja y exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ se ha iniciado al hablar la canaria abiertamente del lío de su ex con Andrea Canel. El hecho de hablar sobre esta relación y opinar del prototipo de mujer del canario ha hecho que este estallase y le dedicara un duro mensaje. Algo que ha desatado a Leila León. Esta ha advertido que no se va a callar nada: “Yo no escondo nada”, han sido sus palabras.

Al dar a entender él que está “intentando sabotear los ligues”, Leila León ha contestado con ironía. “No es mi problema y no es mi culpa que a las chicas yo les caiga bien y ellas mismas me digan, 'Leila no te preocupes que yo con Atamán, nada' sin yo decirles nada. Que me culpe a mí de eso es que vamos, me quedo loca, pero bueno le veo muy resentido la verdad”.

Leila León reacciona a las palabras de Atamán

Después del último vídeo de Atamán en el que este no ha escatimado en pullas y zascas hacia su exnovia, la influencer ha aclarado qué es lo que realmente está pasando. Según ella, el canario sigue “resentido, dolido y con mucho rencor”. Tal y como ha expresado, ella solo ha dado la opinión de su relación con Andrea Canel porque le han preguntado y no le pareció bien cómo actuó ella.

“No es mi amiga, perfecto, pero una persona que te habla por Instagram, que te comenta, que estás toda la noche de fiesta juntas y que al día siguiente se lía con tu novio para mí es de falsa. No pasa nada. No es nada grave. Él defiende hasta lo indefendible y para él son personas maravillosas así que pues suerte en tu vida”.