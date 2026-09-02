Leila León ha cargado contra Atamán tras insinuar que ella está saboteando sus relaciones. Primero a través de sus redes sociales, y, después, con un vídeo en su canal de Infinity ‘Muy yo by Leila’ donde ha dado su versión y también se ha pronunciado sobre la nueva relación de su exnovio.
La nueva guerra entre la expareja y exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ se ha iniciado al hablar la canaria abiertamente del lío de su ex con Andrea Canel. El hecho de hablar sobre esta relación y opinar del prototipo de mujer del canario ha hecho que este estallase y le dedicara un duro mensaje. Algo que ha desatado a Leila León. Esta ha advertido que no se va a callar nada: “Yo no escondo nada”, han sido sus palabras.
Al dar a entender él que está “intentando sabotear los ligues”, Leila León ha contestado con ironía. “No es mi problema y no es mi culpa que a las chicas yo les caiga bien y ellas mismas me digan, 'Leila no te preocupes que yo con Atamán, nada' sin yo decirles nada. Que me culpe a mí de eso es que vamos, me quedo loca, pero bueno le veo muy resentido la verdad”.
Después del último vídeo de Atamán en el que este no ha escatimado en pullas y zascas hacia su exnovia, la influencer ha aclarado qué es lo que realmente está pasando. Según ella, el canario sigue “resentido, dolido y con mucho rencor”. Tal y como ha expresado, ella solo ha dado la opinión de su relación con Andrea Canel porque le han preguntado y no le pareció bien cómo actuó ella.
“No es mi amiga, perfecto, pero una persona que te habla por Instagram, que te comenta, que estás toda la noche de fiesta juntas y que al día siguiente se lía con tu novio para mí es de falsa. No pasa nada. No es nada grave. Él defiende hasta lo indefendible y para él son personas maravillosas así que pues suerte en tu vida”.
Tras desahogarse de este último capítulo vivido, Leila León se ha mostrado tajante con su ex Atamán, aunque mantiene que le desea que pase realmente página y que encuentre la felicidad. “Él dice que tengo que dejar de meterme en sus cosas y ser feliz. Yo la verdad es que estoy súper feliz y toda mi felicidad se la deseo a él”, han sido sus palabras de vuelta.
Y no solo este punto ha provocado fricción entre la expareja. Tras asegurar que Atamán no se hacía cargo de su perro en común y él desmentir sus palabras, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y actual novia de David Vaquero ha defendido su postura sobre este tema, manteniéndose firme.
“Desde que salimos de 'La isla' ha visto super pocas veces a Tayson'”, comienza diciendo Leila, y continúa: “No puede ser que antes y después de 'La isla' me recrimines que el perro es tuyo y luego que no preguntes por el perro'”, y asegura que es ella la que siempre le lleva al perro: “No me vas a dejar de mentirosa”.
La canaria indica que no entiende su actitud últimamente acerca de este tema en el que tiene “una despreocupación muy heavy” y en “defender lo indefendible”, haciendo referencia a su nueva ilusión Andrea Canel y como esta actuó contra ella.