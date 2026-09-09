Náyades Lospitao, de ‘LIDLT 11’, habla de la situación más crítica de su vida: "Me fundí mentalmente"

Náyades Lospitao, nueva participante en ‘La isla de las tentaciones 11’ junto a su chico Ignacio de Borbón, ha compartido un vídeo muy íntimo en el canal de Mediaset Infinity ‘ Mi momento ’. La creadora de contenido se ha abierto para abordar la situación más crítica de su vida y cómo afrontó ese episodio que la ha cambiado por completo.

Para que la conozcan mejor y después de desvelar si conoce a la Familia Real gracias a su relación con Ignacio de Borbón, la participante de ‘LIDLT 11’ se ha sincerado acerca de un tema que es especialmente difícil para ella y que fue traumático. “Me fundí mentalmente”, ha confesado con tristeza de la grave lesión que sufrió y que la obligó a someterse a una intervención y un duro postoperatorio.

La novia de Ignacio de Borbón ha contado en primicia lo que le sucedió jugando al voleibol y que cambió para siempre su trayectoria. “Yo no sabía lo que significaba eso ni lo que supone que te toque en primera persona”, ha señalado acerca de la lesión que sufrió en la rodilla que terminó de la peor forma. La influencer jugando un partido se rompió el ligamento cruzado anterior. “Escuché un ‘clac’”, ha recordado de aquel terrible momento que tanto le afectó y alteró sus planes por completo.

Una lesión que le cambió la vida

Después de haber probado en otros deportes y facetas, como el fútbol o la gimnasia deportiva, la pacense comenzó muy ilusionada en el voleibol. Sin embargo, una fatídica jugada truncó sus ilusiones. “Pasé de tener mi rutina a tener que ir a casa de mis padres para que estuvieran pendientes de mí, ayudándome a ducharme. Estaba fatal mentalmente”, ha confesado cómo se sintió tras la compleja operación y el camino que tuvo que iniciar después.