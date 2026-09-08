Mi momento 08 septiembre 2026

La participante de ‘La isla de las tentaciones 11’ responde a una de las preguntas que más le repiten desde que comenzó su relación con Ignacio de Borbón y cuenta a qué miembros de la Familia Real conoce

Náyades Lospitao, participante de ‘La isla de las tentaciones 11’ junto a Ignacio de Borbón, ha decidido responder a una de las preguntas que más le repiten desde el comienzo de su relación. La extremeña ha hablado abiertamente sobre su supuesto vínculo con la Familia Real y ha explicado si ha tenido la oportunidad de conocer a alguno de sus miembros.

“No he conocido nunca ni a Victoria Federica ni a Froilán” Náyades ha comenzado hablando de dos de los rostros más conocidos de la familia del rey emérito: Victoria Federica y Froilán. La influencer ha explicado que sí ha coincidido con ellos, pero que esos encuentros no han pasado de ahí. “Siendo sincera, no he conocido nunca ni a Victoria Federica ni a Froilán”, ha confesado, y añadía: “He coincidido con ellos en eventos, pero no ha pasado más allá de una simple mirada”. La participante de ‘La isla de las tentaciones 11’ también ha querido aclarar otra de las cuestiones que más curiosidad despierta entre sus seguidores. ¿Ha estado alguna vez en el Palacio de la Zarzuela? Sobre esto también ha sido muy sincera: “Nunca he estado ni en La Zarzuela, ni en la casa del rey, nada. O sea, no”, ha zanjado.

El único Borbón que conoce, además de Ignacio Aunque su relación con Ignacio de Borbón le ha acercado inevitablemente a su entorno familiar, Náyades sí ha conocido a uno de sus familiares. Se trata de Alfonso de Borbón, padre de su pareja. “Digamos que al único Borbón que he conocido, aparte de Nacho evidentemente, es al padre de Nacho, Alfonso de Borbón”, ha explicado. La de Badajoz también ha situado el parentesco familiar al que se refiere: “El padre de Nacho, Alfonso, pues su padre, digamos el abuelo de Nacho, es primo segundo del rey Juan Carlos”. De esta manera, Náyades ha querido dejar claro que, más allá de Ignacio y de su padre, no ha tenido una relación cercana con otros miembros de la Casa Real. Un inesperado vínculo con un conocido futbolista