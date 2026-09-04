Gerard Arias rompe su silencio sobre su situación sentimental: “La pregunta del millón”

Gerard Arias se ha pronunciado sobre su situación sentimental actual . El exparticipante de ‘Supervivientes’ y de 'La isla de las tentaciones' ha decidido abrir su corazón a sus seguidores y explicar en qué punto está su vida en el terreno amoroso.

Lo ha contado él mismo a través del canal de Infinity ‘Mi momento’, donde ha contestado abiertamente acompañado de su madre tras ser preguntado por sus seguidores. Su corazón, ¿cómo está? Actualmente, él solo tiene hueco para una persona, tal como ha confesado.

“La pregunta del millón”, ha comenzado diciendo para a continuación contar cómo está tras este verano y también después de su experiencia como representante de Ciudad Real en Mister RNB España 2026. Unos meses frenéticos para Gerard Arias y más aún tras su paso por ‘Supervivientes’.

Dos razones que afectan a su situación actual

“Últimamente me cuesta un montón echarme pareja”, ha dicho en un arrebato de sinceridad. El empresario e influencer continúa sus explicaciones. Esta realidad se debe a dos factores. “Estoy tan enfocado en el trabajo que no estoy saliendo a tomar nada, ni conociendo a gente, ni nada”, asevera acerca de su nuevo negocio de embarcaciones y esta no es la única razón.

El exconcursante de ‘Supervivientes’ mantiene que no es por falta de candidatas porque recibe gran cantidad de mensajes en redes y también le paran por la calle, tal como ha contado. “Tampoco me estoy permitiendo conocer mucho”, ha admitido de todos esos intentos por volver a enamorarse. A pesar de esa negativa, Gerard asegura de manera categórica que tiene el corazón completamente ocupado.