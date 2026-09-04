Gerard Arias rompe su silencio sobre su situación sentimental: “La pregunta del millón”

Gerard Arias se ha pronunciado sobre su situación sentimental actual. El exparticipante de ‘Supervivientes’ y de 'La isla de las tentaciones' ha decidido abrir su corazón a sus seguidores y explicar en qué punto está su vida en el terreno amoroso.
Lo ha contado él mismo a través del canal de Infinity ‘Mi momento’, donde ha contestado abiertamente acompañado de su madre tras ser preguntado por sus seguidores. Su corazón, ¿cómo está? Actualmente, él solo tiene hueco para una persona, tal como ha confesado.
“La pregunta del millón”, ha comenzado diciendo para a continuación contar cómo está tras este verano y también después de su experiencia como representante de Ciudad Real en Mister RNB España 2026. Unos meses frenéticos para Gerard Arias y más aún tras su paso por ‘Supervivientes’.
“Últimamente me cuesta un montón echarme pareja”, ha dicho en un arrebato de sinceridad. El empresario e influencer continúa sus explicaciones. Esta realidad se debe a dos factores. “Estoy tan enfocado en el trabajo que no estoy saliendo a tomar nada, ni conociendo a gente, ni nada”, asevera acerca de su nuevo negocio de embarcaciones y esta no es la única razón.
El exconcursante de ‘Supervivientes’ mantiene que no es por falta de candidatas porque recibe gran cantidad de mensajes en redes y también le paran por la calle, tal como ha contado. “Tampoco me estoy permitiendo conocer mucho”, ha admitido de todos esos intentos por volver a enamorarse. A pesar de esa negativa, Gerard asegura de manera categórica que tiene el corazón completamente ocupado.
Esto se debe a su madre y que después de su experiencia en Honduras se reencontraron. “Llevaba siete años viviendo en el extranjero y tenía muchas ganas de que estuviera por aquí y de pasar tiempo con ella”, ha contado en este vídeo en el que demuestra lo inseparable que está de ella porque también aparece.
Con ella hace todo y las pocas veces que ha salido, también ha estado presente su madre. Como él dice es su momento de pasar tiempo juntos. “No nos separamos ni un minuto”, dice de la mujer que es absolutamente todo para él.
Agradecido por el cariño que ha recibido tras su paso por ‘Supervivientes’, por tener cerca a su madre y por lo bien que le ha ido su nuevo proyecto este verano y las experiencias vividas, Gerard Arias no tiene en el foco el encontrar ahora mismo el amor.
En la actualidad, el que fuera también participante de ‘La isla de las tentaciones’ y tentación de Claudia Chacón se ha mudado a Alicante durante todo este verano, pero en sus planes está el volver a su casa de Madrid porque en la capital también tiene que atender sus otros negocios.