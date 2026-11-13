Rosa Benito responde al enfado de Gloria Camila por revelar el amor secreto de Rocío Jurado y toma una drástica decisión

La tarde se mueve 13 noviembre 2026

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha decidido alejarse de los medios y poner tierra de por medio tras las polémicas generadas durante su paso por el reality de Mediaset.

Rosa Benito ha respondido a las críticas recibidas tras su participación en 'Supervivientes All Stars', donde desveló que Rocío Jurado tuvo un amor secreto, una revelación que ha provocado el enfado de su sobrina Gloria Camila. En 'La tarde se mueve', el programa presentado por Ion Aramendi en Telecinco, se han podido ver las declaraciones de Rosa Benito tras la final del reality y la reacción en directo de Gloria Camila en el plató.

Rosa Benito defiende su derecho a contar su vida tras 'Supervivientes' La madrugada del jueves 12 de diciembre, tras la final de 'Supervivientes All Stars', Rosa Benito abandonó las instalaciones de Mediaset junto a su hija Rosario Mohedano y sus seres queridos. Según las imágenes emitidas por el programa, todas se detuvieron a hablar en la puerta y la conversación parecía muy intensa. Un detalle llamó la atención: dentro de una furgoneta negra estacionada en el parking se distinguía una silueta con un sombrero muy característico que hacía preguntarse si se trataba de Amador Mohedano, exmarido de Rosa Benito. Cuando Rosa se acercó a la zona donde la esperaban sus fans y la prensa, se mostró exhausta y muy emocionada. Se fue corriendo hacia el taxi sin contestar a las preguntas, pero se guardó sus palabras para responder a la mañana siguiente a quienes la habían criticado durante el concurso. Preguntada por las críticas que había recibido dentro del reality, Rosa Benito ha afirmado: "Si él lo piensa, pues lo acepto". Sobre si había hablado con Amador Mohedano, ha sido tajante: "No, por Dios". Respecto a los fallos que le atribuyen, ha señalado: "Pues nada, toda la vida es de fallos". También le han preguntado si tenía ganas de ver a Belén Esteban, que ha vuelto a la televisión, y su reacción ha sido un expresivo: "Oh, por Dios". Sobre el asunto que más polémica ha generado, la revelación del amor secreto de Rocío Jurado, Rosa Benito ha sido clara al defender su posición: "Es mi vida y mi vida la puedo contar porque es mi vida". Con estas palabras ha respondido al malestar de Gloria Camila, a quien le sentó mal que su tía contase pasajes íntimos de la vida de su madre durante el concurso de supervivencia.

Gloria Camila responde a su tía Rosa en el plató de 'La tarde se mueve' En el plató, Gloria Camila ha reaccionado a las palabras de su tía con una postura firme pero serena. Ha explicado que su relación con Rosa Benito se basa en la sinceridad: "Yo con mi tía tengo una relación así. Nos decimos las cosas que nos molestan. Nos decimos las cosas que han estado bien". También ha revelado que ya ha hablado con su prima Rosario Mohedano: "Igual que yo había llamado a mi prima Rosario y hemos hablado. Me ha entendido, también la he entendido a ella y bueno, han sido cosas que pasan". Gloria Camila ha quitado hierro al conflicto familiar asegurando que "no todo es siempre de color rosa ni tampoco vamos a hacer como si lo fuese" y ha añadido: "Es que en todas las familias pasa esto y el que diga que no, miente".