Rosa Benito responde al enfado de Gloria Camila por revelar el amor secreto de Rocío Jurado y toma una drástica decisión

Rosa Benito ha respondido a las críticas recibidas tras su participación en 'Supervivientes All Stars', donde desveló que Rocío Jurado tuvo un amor secreto, una revelación que ha provocado el enfado de su sobrina Gloria Camila. En 'La tarde se mueve', el programa presentado por Ion Aramendi en Telecinco, se han podido ver las declaraciones de Rosa Benito tras la final del reality y la reacción en directo de Gloria Camila en el plató.
La madrugada del jueves 12 de diciembre, tras la final de 'Supervivientes All Stars', Rosa Benito abandonó las instalaciones de Mediaset junto a su hija Rosario Mohedano y sus seres queridos. Según las imágenes emitidas por el programa, todas se detuvieron a hablar en la puerta y la conversación parecía muy intensa. Un detalle llamó la atención: dentro de una furgoneta negra estacionada en el parking se distinguía una silueta con un sombrero muy característico que hacía preguntarse si se trataba de Amador Mohedano, exmarido de Rosa Benito.
Cuando Rosa se acercó a la zona donde la esperaban sus fans y la prensa, se mostró exhausta y muy emocionada. Se fue corriendo hacia el taxi sin contestar a las preguntas, pero se guardó sus palabras para responder a la mañana siguiente a quienes la habían criticado durante el concurso.
Preguntada por las críticas que había recibido dentro del reality, Rosa Benito ha afirmado: "Si él lo piensa, pues lo acepto". Sobre si había hablado con Amador Mohedano, ha sido tajante: "No, por Dios". Respecto a los fallos que le atribuyen, ha señalado: "Pues nada, toda la vida es de fallos". También le han preguntado si tenía ganas de ver a Belén Esteban, que ha vuelto a la televisión, y su reacción ha sido un expresivo: "Oh, por Dios".
Sobre el asunto que más polémica ha generado, la revelación del amor secreto de Rocío Jurado, Rosa Benito ha sido clara al defender su posición: "Es mi vida y mi vida la puedo contar porque es mi vida". Con estas palabras ha respondido al malestar de Gloria Camila, a quien le sentó mal que su tía contase pasajes íntimos de la vida de su madre durante el concurso de supervivencia.
En el plató, Gloria Camila ha reaccionado a las palabras de su tía con una postura firme pero serena. Ha explicado que su relación con Rosa Benito se basa en la sinceridad: "Yo con mi tía tengo una relación así. Nos decimos las cosas que nos molestan. Nos decimos las cosas que han estado bien". También ha revelado que ya ha hablado con su prima Rosario Mohedano: "Igual que yo había llamado a mi prima Rosario y hemos hablado. Me ha entendido, también la he entendido a ella y bueno, han sido cosas que pasan".
Gloria Camila ha quitado hierro al conflicto familiar asegurando que "no todo es siempre de color rosa ni tampoco vamos a hacer como si lo fuese" y ha añadido: "Es que en todas las familias pasa esto y el que diga que no, miente".
Sin embargo, al escuchar las declaraciones de su tía defendiendo su derecho a contar su vida, Gloria Camila ha mostrado su desacuerdo. Ha explicado que entiende que cada uno hable de sus vivencias, pero ha matizado: "Lo que a mí me ha dolido es hablar de las vivencias de mi madre en la intimidad privada secreta, que además se dice claramente un amor secreto". La colaboradora ha denunciado las consecuencias que esta revelación ha tenido fuera del concurso: "Luego nos vienen las consecuencias a nosotros que estamos fuera, que es perseguir a mi padre, que no tiene ninguna necesidad de que le estén preguntando por un amor de mi madre de hace 80 años".
Gloria Camila también ha señalado que la polémica llegó más lejos: "Luego que si van a buscar al piloto y el piloto está con su mujer". Y ha concluido con una reflexión sobre los límites: "Tú puedes hablar de tu vida. Puedes hablar de tus deudas, de tus hijos, de tu exmarido, de todo, pero del resto ya no te incumbe". Además, ha reconocido que Rosa Benito fue "extremadamente dura" con ciertos temas durante el reality, aunque después pidió disculpas.
Más allá de la polémica familiar, Rosa Benito ha tomado una drástica e inesperada decisión tras su paso por 'Supervivientes All Stars': alejarse de los medios de comunicación y poner tierra de por medio. Después de semanas de exposición mediática y de las polémicas generadas por sus declaraciones dentro del concurso de Mediaset, la exconcursante ha optado por distanciarse del foco público para recuperar la tranquilidad.