Jesulín de Ubrique y María José Campanario dan la espalda a Víctor Janeiro en la final de 'Supervivientes All Stars'

Víctor Janeiro ha sido uno de los protagonistas de la final de 'Supervivientes All Stars' , donde ha quedado en tercera posición , obteniendo la medalla de bronce a las puertas del subcampeonato. Junto a él estaba Beatriz Trapote , y el concursante ha recibido un vídeo repleto de mensajes de apoyo de familiares y amigos. Sin embargo, en el plató de 'La tarde se mueve' ha llamado poderosamente la atención una ausencia: ni Jesulín de Ubrique ni María José Campanario han aparecido en ese vídeo, lo que ha desatado un intenso debate entre los colaboradores del programa de Telecinco .

Carmen Bazán reaparece para apoyar a Víctor Janeiro

La gran sorpresa de la noche ha sido la reaparición de Carmen Bazán, madre de Víctor Janeiro, que ha vuelto a las pantallas tras años de retiro mediático. En su mensaje, Carmen Bazán le ha dicho a su hijo: "Mira, te mando este vídeo para decirte que estoy muy orgullosa de ti. Me gustaría estar ahí, pero tú sabes que con mis 82 años no puedo ir". La matriarca de la familia también ha añadido: "Espero verte pronto y hacerte muchas papas fritas y huevos, que te quiero un montón, Víctor ganador".

El momento ha provocado lágrimas de emoción en el propio Víctor, que ha reconocido ante la presentadora del programa, María Lamela: "Me ha hecho mucha ilusión ver a tu madre", a lo que él ha respondido: "Pues más me ha hecho a mí, la verdad. Cuando la he visto, la veo un poco más delgadita. Yo sé que me habrá visto a mí flaco y habrá dicho pues yo me quedo flaca también".

Además de su madre, en el vídeo han aparecido su primo, su hermano, su tía y varios amigos, con mensajes como: "Hemos estado aquí pendiente de ti durante estos dos meses y cada día te superas más. Enhorabuena, primo". Pero el reportaje emitido en el programa ha subrayado que, entre todos esos rostros, faltaban precisamente dos: Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

El debate sobre la ausencia de Jesulín y Campanario

El reportero Enrique Uzurrun ha sido quien ha planteado abiertamente la cuestión en su análisis: "¿Cuál es el motivo real de esta sonada ausencia? ¿Evidencia este gesto un posible distanciamiento familiar?". Según ha señalado, desde que se supo que Víctor Janeiro era finalista de esta edición de 'Supervivientes All Stars', "el matrimonio no ha tenido ni un hueco para grabarle un vídeo de tan solo unos segundos".

En el plató, uno de los colaboradores ha calificado la situación de "vergüenza" y ha recordado una anécdota del vídeo: "Salió hasta una mujer que no sé quién era, estoy aquí con Jesulín, y era un muñeco de trapo". La referencia a que alguien apareciera con un muñequito de Jesulín, pero no el propio torero, ha generado incredulidad entre los tertulianos. Otro de los colaboradores ha insistido en que la pareja no tiene excusa: "O sea, no es que sean enemigos de Telecinco. No les vamos a tratar mal. No les vamos a hacer nada. Con Telecinco no hay problema".