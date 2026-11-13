Jesulín de Ubrique y María José Campanario dan la espalda a Víctor Janeiro en la final de 'Supervivientes All Stars'

Víctor Janeiro ha sido uno de los protagonistas de la final de 'Supervivientes All Stars', donde ha quedado en tercera posición, obteniendo la medalla de bronce a las puertas del subcampeonato. Junto a él estaba Beatriz Trapote, y el concursante ha recibido un vídeo repleto de mensajes de apoyo de familiares y amigos. Sin embargo, en el plató de 'La tarde se mueve' ha llamado poderosamente la atención una ausencia: ni Jesulín de Ubrique ni María José Campanario han aparecido en ese vídeo, lo que ha desatado un intenso debate entre los colaboradores del programa de Telecinco.
La gran sorpresa de la noche ha sido la reaparición de Carmen Bazán, madre de Víctor Janeiro, que ha vuelto a las pantallas tras años de retiro mediático. En su mensaje, Carmen Bazán le ha dicho a su hijo: "Mira, te mando este vídeo para decirte que estoy muy orgullosa de ti. Me gustaría estar ahí, pero tú sabes que con mis 82 años no puedo ir". La matriarca de la familia también ha añadido: "Espero verte pronto y hacerte muchas papas fritas y huevos, que te quiero un montón, Víctor ganador".
El momento ha provocado lágrimas de emoción en el propio Víctor, que ha reconocido ante la presentadora del programa, María Lamela: "Me ha hecho mucha ilusión ver a tu madre", a lo que él ha respondido: "Pues más me ha hecho a mí, la verdad. Cuando la he visto, la veo un poco más delgadita. Yo sé que me habrá visto a mí flaco y habrá dicho pues yo me quedo flaca también".
Además de su madre, en el vídeo han aparecido su primo, su hermano, su tía y varios amigos, con mensajes como: "Hemos estado aquí pendiente de ti durante estos dos meses y cada día te superas más. Enhorabuena, primo". Pero el reportaje emitido en el programa ha subrayado que, entre todos esos rostros, faltaban precisamente dos: Jesulín de Ubrique y María José Campanario.
El reportero Enrique Uzurrun ha sido quien ha planteado abiertamente la cuestión en su análisis: "¿Cuál es el motivo real de esta sonada ausencia? ¿Evidencia este gesto un posible distanciamiento familiar?". Según ha señalado, desde que se supo que Víctor Janeiro era finalista de esta edición de 'Supervivientes All Stars', "el matrimonio no ha tenido ni un hueco para grabarle un vídeo de tan solo unos segundos".
En el plató, uno de los colaboradores ha calificado la situación de "vergüenza" y ha recordado una anécdota del vídeo: "Salió hasta una mujer que no sé quién era, estoy aquí con Jesulín, y era un muñeco de trapo". La referencia a que alguien apareciera con un muñequito de Jesulín, pero no el propio torero, ha generado incredulidad entre los tertulianos. Otro de los colaboradores ha insistido en que la pareja no tiene excusa: "O sea, no es que sean enemigos de Telecinco. No les vamos a tratar mal. No les vamos a hacer nada. Con Telecinco no hay problema".
En el debate se ha recordado que la propia Beatriz Trapote ya se había pronunciado días antes sobre su relación con Campanario. Según ha citado uno de los tertulianos, Trapote habría dicho: "Tenemos una relación de cuñados". A partir de ahí, en el plató se ha abierto un debate sobre si las cuñadas influyen en el distanciamiento entre hermanos. "La peor relación de mi vida la tengo con mi cuñada. Yo creo que es el caso de Campanario", ha apuntado uno de los colaboradores, añadiendo que "los hermanos se dejan llevar por las cuñadas muchas veces".
Otro tertuliano ha matizado que esa influencia no es exclusiva de las cuñadas, y ha recordado que, cuando coincidió con Víctor Janeiro en un concurso anterior, "él me hablaba maravillas" de su hermano, lo que sugiere que la relación entre los Janeiro no siempre ha sido así de distante.
En el plató también se ha reflexionado sobre la posición de Jesulín. Uno de los colaboradores ha señalado: "Yo entiendo que a lo mejor le dé cosa que tenga repercusión en lo que diga, pero es tu hermano, en un momento complicado, en un momento que está ahí pasando más hambre que yo qué sé". Y ha añadido que un simple mensaje habría bastado: "Oye, hermano, te quiero, que tengas mucha suerte. Y quedas de puta madre. Pues quedas muy bien".