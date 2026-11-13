El reencuentro de Belén Esteban y Carmen Borrego: "Hemos tenido problemas y todo se habla"

Belén Esteban y Carmen Borrego se han reencontrado en un evento organizado por Manuel Zamorano, y el momento ha quedado recogido por las cámaras de 'Vamos a ver' . Los reporteros Pepe del Real y Adriana Dorronsoro han sido testigos directos de un encuentro que se ha desarrollado con un tono conciliador y que ha puesto fin, al menos públicamente, a semanas de tensión entre las dos.

Antes del encuentro, Belén Esteban se había mostrado tranquila ante la posibilidad de coincidir con Carmen Borrego: "Ella llegará y yo la saludaré normal". Por su parte, Carmen Borrego había dejado claro que no pondría obstáculos: "Si ya me quieres saludar, vale. Si ya no me quieres saludar, ya aquí no se valía por mi parte".

El momento más significativo de la velada ha llegado cuando Belén ha llamado a Carmen en voz alta para acercarse a ella. Acto seguido, la exconcursante de 'GH VIP' ha querido zanjar cualquier duda sobre su relación con la familia Campos: "Solamente quiero que sepáis que a su madre, yo y mi madre la hemos querido con locura y la seguimos queriendo". Y sobre sus diferencias, ha reconocido: "Hemos podido tener problemas. Carmen, Terelu y yo se habla, pero todo se habla".

Carmen Borrego responde tras el reencuentro con Belén Esteban

Carmen Borrego, por su parte, ha querido matizar la situación ya en plató: "Yo he dicho por activa y por pasiva que yo no tenía un enfrentamiento con Belén, que había una cosa puntual que a mí me había hecho daño que tenía que hablarlo con ella".

Borrego también ha reconocido que el asunto no está del todo cerrado: "Tenemos que hablar, pero no es el sitio para hablar lo que tenemos". Y ha añadido: "Claro que a mí me duele lo que Belén haya dicho de mi sobrina, de mi hermana, de mi madre y de mí. Pues claro que me duele, a mí me hace caso, pero yo tengo educación contra todo".

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