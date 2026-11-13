Exclusiva | Lo que no se vio del reencuentro entre Belén Esteban y Carmen Borrego: "Hubo un enfrentamiento previo"

Belén Esteban y Carmen Borrego se han reencontrado en un evento organizado por el estilista Manuel Zamorano , un acto que ha acaparado la atención de todos los medios y que 'La tarde se mueve' ha analizado en detalle.

Antes del reencuentro, Carmen Borrego aseguraba ante las cámaras que no tenía ningún reparo: "No tengo ningún problema con nadie. Te lo puedo garantizar". Belén Esteban, preguntada por si estaba nerviosa por encontrarse con Carmen, era igual de tajante: "Negativo. Escucha, que yo las tengo cariño".

Terelu Campos, que estaba previsto que acudiese al evento, finalmente no asistió. Carmen Borrego explicaba que fue la reportera Adriana Dorronsoro quien le informó de la ausencia de su hermana: "Me ha dicho Adriana que ha dicho que estaba mal". Belén, por su parte, zanjaba la polémica que generó que Alejandra se sintiese ofendida por ser comparada con Beyoncé: "Pues Alejandra, cariño, yo hoy me siento Beyoncé".

El conflicto entre Belén Esteban y la familia Campos se arrastra desde hace tiempo. Belén Esteban reconocía ante los micrófonos que la relación con Terelu Campos sigue pendiente de una conversación: "Hemos podido tener problemas, Carmen, Terelu y yo sí, pero todo se habla". Preguntada por si ya lo habían abordado, ha respondido con sinceridad: "No, pero lo hablaremos. La vida es muy larga ".

Ion Aramendi ha presentado el momento como un "encuentro histórico" y ha comparado la expectación mediática con la de las grandes galas de Hollywood. Sin embargo, lo que las cámaras no captaron ha resultado ser tanto o más revelador que el propio saludo entre ambas.

Ha sido Leticia Requejo, testigo presencial del evento, quien ha destapado en el plató lo que ocurrió entre bastidores. La colaboradora ha confirmado que el cámara de 'La tarde se mueve' captó el momento del saludo, pero ha añadido un detalle clave: "Es cierto que no hablaron, pero tengo que decir que antes de verse en el photocall, Carmen estaba en la puerta del local donde se hizo este evento, ella y Belén se saludaron, se dijeron que cómo estaban y ambas se quedaron bastante satisfechas con ese encuentro".

Leticia Requejo ha descrito ese saludo como "un primer paso para una conversación que ya veremos con el tiempo si se produce". Sin embargo, la tensión de Carmen Borrego durante toda la noche no pasó desapercibida: "Lo que llamó la atención es que durante todo el evento Carmen estuvo bastante tensa y bastante incómoda".

La colaboradora ha aclarado que esa incomodidad no tenía que ver con Belén: "En el momento en el que Carmen fue a posar en el photocall, tuvo un enfrentamiento. Se sintió provocada por un compañero nuestro de prensa por algo que le dijo que a Carmen no le gustó y le amargó parte de la noche".

Aurelio Manzano y los comentarios de María José Campanario

Leticia Requejo también ha desvelado un episodio que afectó directamente a Belén Esteban: "Nuestro compañero Aurelio Manzano, que además es muy amigo de María José Campanario y habla con ella, se acercó a Belén Esteban a contarle lo que María José Campanario va contando de ella a sus espaldas".

Según la colaboradora, el contenido de esos comentarios es grave: "Es tan heavy y aparte es mentira y tan feo que no lo podemos reproducir".

La reacción de Belén Esteban no se hizo esperar: "Sé que le sentó fatal a Belén, que se puso muy nerviosa". Leticia Requejo ha reconocido que no queda clara la intención de Aurelio Manzano al trasladar esa información y que "se lió un poquito bastante al final".

Su balance de la velada ha sido claro: "Fue una noche de éxito para Belén, pero también fue un momento muy complicado para ella. Y, como os digo, aunque no tiene nada que ver, Carmen también tuvo lo suyo".

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