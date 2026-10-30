El paparazzi Tino Torrubiano estuvo a punto de subir al tren accidentado: "Habría ido en el mismo que Raúl Triguero"

El paparazzi Tino Torrubiano ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de 'La tarde se mueve' al contarle en directo a Ion Aramendi que tenía billete en el tren accidentado y que canceló el viaje el día anterior por no encontrarse bien.

El colaborador ha conectado con el programa para compartir su testimonio personal sobre cómo una indisposición de última hora le ha mantenido lejos de la tragedia. Tino tenía billete en el tren accidentado con destino a Sevilla: "Yo tenía que haber viajado en ese mismo tren. Tenía que haber viajado por motivos de trabajo".

Preguntado por cómo se ha sentido al conocer lo sucedido, el colaborador ha descrito una auténtica sacudida emocional: "Es una montaña rusa de pensamientos, emociones, de pensar que la familia que tienes podía haber pasado por las situaciones que estamos viendo de familiares que están viviendo eso en primera persona".

Tino, dolido por la muerte de Raúl Triguero

Tino Torrubiano ha reconocido que los días posteriores han sido especialmente duros: "Estos días han sido complicados para mí, sí". El colaborador también ha mencionado a Raúl Triguero, a quien ha definido como alguien conocido por todos, y que sí viajaba en ese tren:

"Sabiendo que en ese tren también viajaba Raúl, al que todos conocemos, y ha ocurrido lo que al final ha tenido que pasar, que es su fallecimiento, la verdad es que estoy enormemente tocado por ese hecho", ha afirmado visiblemente emocionado. "Pensar solamente que a mí me podía haber pasado… muy complicado", ha añadido.

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