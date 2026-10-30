Ion Aramendi, entre lágrimas y sin poder apenas hablar, recuerda a Raúl Triguero, fallecido en uno de los trenes: "Estamos devastados"

Ion Aramendi ha arrancado 'La tarde se mueve' visiblemente emocionado este viernes desde Castelldefels confirmando en directo el fallecimiento de Raúl Triguero, compañero y amigo con quien compartió años de trabajo en varios programas de televisión.
El presentador ha comunicado la noticia al inicio de la emisión y ha dedicado el programa a su memoria. Ion ha explicado que la noticia les ha llegado a todo el equipo con enorme dolor: "Hoy tenemos la noticia de que un compañero, un amigo, nos han confirmado que ha fallecido ".
El presentador ha añadido que el sentimiento es compartido por todo el equipo: "Estamos todos los que hemos compartido con él devastados. No hablo solo por mí, hablo por todos los compañeros".
Ion ha querido repasar la trayectoria profesional de Raúl Triguero, con quien coincidió durante años en 'Sálvame' y en otros programas: "Hace un montón de años que trabajamos juntos en 'Sálvame'. Él empezó siendo operador de Beta , luego fue becario reportero. Hemos coincidido en otros programas y sé que hablo en nombre de muchísimos compañeros".
Aramendi ha querido trasladar sus condolencias a los seres queridos de Raúl: "Queremos mandarle un abrazo enorme a su familia, a su marido". Además, ha anunciado que el programa de este viernes queda dedicado a él: "Queremos dedicarle este programa a Raúl".
El presentador de 'La tarde se mueve' también ha tenido palabras para los compañeros más cercanos a Raúl Triguero. Ion ha mencionado expresamente a Narcís, a Javi Serrano y a Omar Suárez , a quienes ha definido como "amigos muy personales" del fallecido: "Muchos compañeros de este programa han trabajado con él y son amigos muy personales. A todos os quiero mandar un abrazo también".
Pese al dolor, Ion Aramendi ha asegurado que el equipo seguirá adelante: "La actualidad lo obliga y también nuestro corazón nos lo pide, seguir dando voz a esas historias que nos han dejado totalmente desolados y consternados desde el miércoles pasado a las 08:53 de la mañana".