Ion Aramendi, entre lágrimas y sin poder apenas hablar, recuerda a Raúl Triguero, fallecido en uno de los trenes: "Estamos devastados"



Ion Aramendi ha arrancado 'La tarde se mueve' visiblemente emocionado este viernes desde Castelldefels confirmando en directo el fallecimiento de Raúl Triguero, compañero y amigo con quien compartió años de trabajo en varios programas de televisión.

El presentador ha comunicado la noticia al inicio de la emisión y ha dedicado el programa a su memoria. Ion ha explicado que la noticia les ha llegado a todo el equipo con enorme dolor: "Hoy tenemos la noticia de que un compañero, un amigo, nos han confirmado que ha fallecido ".

El presentador ha añadido que el sentimiento es compartido por todo el equipo: "Estamos todos los que hemos compartido con él devastados. No hablo solo por mí, hablo por todos los compañeros".