María José Campanario da la cara y defiende a su hija tras el 'belenazo': "Nunca terminas de vivir tranquila cuando tienes hijos"

El regreso de Belén Esteban a la televisión continúa generando reacciones y polémicas. Juls Janeiro no dudó en arremeter contra 'la princesa del pueblo' y Beatriz Trapote llegó a sentarse en el plató de '¡De viernes!' para responder a sus palabras. Ahora, María José Campanario se pronuncia por primera vez . ¡ Primera entrevista a la mujer de Jesulín de Ubrique!

"Estoy muy orgullosa de la mujer fuerte y empoderada en la que se ha convertido, de todas las adversidades que ha conseguido superar desde que era muy jovencita y creo que, en un futuro, conseguirá hacer todo lo que se proponga porque es muy perseverante y muy constante también en todo lo que se le pone por delante. Bravo por ella", añade, visiblemente orgullosa de su hija en común con Jesulín de Ubrique.

María José Campanario ha concedido una entrevista al medio digital Shangay y no ha dudado en defender a su hija Juls Janeiro, quien lleva meses en el foco mediático a raíz de su continuo cruce de palabras con Belén Esteban: "Juls es una niña muy divertida, honesta, fuerte, leal, generosa, inteligente y súper extra sensible. En esto último ha salido a mí".

María José Campanario: "Soy muy mariliendre"

María José no solo apoya la decisión de Julia de convertirse en una superestrella, si no que se muestra muy orgullosa cada vez que su hija se ha puesto delante de un micrófono para hablar: "Desde mi punto de vista, es más que necesario que personas con cierta proyección pública manifiesten ese apoyo a la comunidad LGTBIQ+. Habrá que posicionarse, ¿no? Muy bien por Julia".

Además, María José aprovecha para mostrar su apoyo al colectivo: "Soy muy mariliendre, tengo que reconocerlo, y además, me encanta serlo. Mis mejores amigos, los que más saben de mí y más me han protegido, cuidado y respetado, pertenecen al colectivo". La mujer de Jesulín de Ubrique se abre en canal y confiesa que existe una nueva versión de ella misma:

"Me ha costado mucho tiempo ir quitándome la coraza que me puse. Quizás debería haberlo hecho antes, pero aquí estoy. Con todos mis defectos y virtudes, así soy". En esta entrevista tan completa, la Campanario también ha hablado sobre la maternidad: "Nunca terminas de vivir tranquila cuando tienes hijos, ya te lo digo. Pero sí, desde que me vine a vivir a Arcos, estoy mucho más tranquila. Yo estoy orgullosísima de haber pasado de ostentar el título de 'mujer de' al de 'madre de Juls".

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