Lolita Flores se sienta en ‘¡De Viernes!’ para descubrir su nuevo proyecto profesional -su regreso a la gran pantalla como actriz tras 20 años sin interpretar un papel protagonista- y revelar algunos episodios hasta ahora desconocidos de su trayectoria profesional y personal. Entre lo nuevo que desvele y las siete curiosidades que escribimos a continuación descubrimos anécdotas sorprendentes y desconocidas de la hija de Lola Flores .

1. Tiene un miedo que la condiciona

Lolita ha confesado en público que tiene un gran miedo: ser enterrada viva. Tanto es así que en mayo de 2026 dejó constancia de cómo quieren que la entierren para no pensar en esa terrible posibilidad. La hija de Lola Flores ya ha avisado que ella pasará a la otra vida junto a un “teléfono móvil, un martillo, agua, dinero y hasta una escalera”, entre estos objetos para quedarse tranquila.

La intérprete ha bromeado mucho sobre este tema, pero es algo que le preocupa y también ha dado otra opción para que se compruebe que realmente no está viva. Lolita ha bromeado con permanecer cuatro días en el salón como improvisado velatorio antes de que la entierren por si se despierta.

2. Lleva décadas con una peculiar costumbre

Una de las costumbres más arraigadas de la artista es comenzar la mañana comiéndose un ajo crudo, una rutina, que según ha contado, mantiene desde hace unos cuarenta años. Después toma su café con leche y avena y una tostada de jamón serrano.

3. Marisol fue su vecina durante la infancia

Lolita ha estado rodeada desde su infancia de famosos, pero compartió vecindario con Pepa Flores, más conocida como Marisol. Durante una de sus intervenciones televisivas recordó que vivían en el mismo edificio: ella, en el tercero y, Marisol, en el quinto. La actriz incluso iba a buscarla al colegio en alguna ocasión y Lolita subía a su casa porque le encantaba estar con ella.

4. Tuvo que casarse en la sacristía por el tumulto de su boda

La boda de Lolita con Guillermo Furiase, celebrada en 1983, se convirtió en el acontecimiento del año y en uno de los enlaces más multitudinarios. La expectación fue tal que la cantante no pudo llegar al altar como estaba previsto y tuvo que casarse en la sacristía. Un evento del que queda la célebre frase que lanzó su madre, Lola Flores, para pedir a la multitud que se marchase: “Si me queréis, irse”.