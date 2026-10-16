'La tarde se mueve' localiza al supuesto amante piloto de Rocío Jurado y Ortega Cano reacciona a la filtración

Rosa Benito generaba hace algunas semanas un gran revuelo al contar en 'Supervivientes All Stars' que su cuñada, la gran Rocío Jurado, había mantenido un romance secreto antes de iniciar su historia de amor con el torero José Ortega Cano.

Según la Benito, este noviazgo ocurrió en los años de soltería de la artista entre su divorcio con el boxeador Pedro Carrasco y el momento en que conoció al diestro. Aunque Rosa no desveló la identidad de este misterioso hombre, en distintos platós de televisión se ha hablado sobre posibles candidatos.

Las reacciones a las palabras de la superviviente no se hicieron esperar y varias personas del entorno de Ortega Cano dieron su opinión. Ahora, es el propio José Ortega Cano quien no oculta su enfado con la que fuera su cuñada y habla sin tapujos:

"Rocío Jurado fue una mujer maravillosa y yo creo que ese tipo de cosas no caen bien. No sé por qué lo ha hecho, pero me gustaría que se respetase más la memoria de Rocío".

Localizamos al supuesto amante piloto de la cantante

'La tarde se mueve' se ha puesto manos a la obra y ha localizado, en exclusiva, al que según Rosa Benito fue el gran amor de la cantante. Arnau Martínez se ha trasladado hasta la localidad sevillana en la que este hombre, de nombre José Antonio, vive con su mujer.

Y además... Daniella Montenegro, testigo del amor entre Rocío Jurado y su amante piloto: "Murió enamorada de él"

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