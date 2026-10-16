Carmen Borrego y José María Almoguera, por primera vez juntos como colaboradores, reaccionan a los dardos de Paola Olmedo

La relación entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera , ha estado marcada durante los últimos años por las idas y venidas y por un distanciamiento del que ambos han hablado en los platós de televisión .

Tras meses de reproches cruzados y algún que otro zasca público, finalmente Carmen y José María decidían enterrar el hacha de guerra llegando incluso a convertirse la Campos en la defensora número uno de su hijo cada vez que este era atacado en los platós de televisión.

Tanto es así, que Carmen Borrego ha llegado incluso a contar públicamente el distanciamiento que mantiene con Belén Esteban, propiciado en gran parte por unas "desafortunadas declaraciones" que la de Paracuellos hizo sobre José María Almoguera en el pasado.

Carmen y José María, juntos por primera vez como colaboradores

Aunque el universo de Telecinco ya propició un primer cara a cara entre madre e hijo en el pasado, 'La tarde se mueve' se ha convertido en el primer programa en el que Carmen y José María trabajan juntos codo a codo.

El espacio conducido por Ion Aramendi ha sido el magacín escogido por madre e hijo para esta nueva etapa profesional y personal de ambos.

Carmen y José María se han estrenado juntos como colaboradores reaccionando en directo a unas durísimas declaraciones de Paola Olmedo en las que la esteticien ataca con dureza a la que un día fuera su suegra:

"No sé por qué ella insiste tanto en tenerme ahí, una vez escuché una frase ‘que las personas rencorosas no tienen buen corazón, ahí lo dejo (...) Ya no tengo relación con Carmen Borrego, si se quiere llevar bien conmigo genial, pero a mí las cositas me gustan más a la cara, pero tampoco me pongas dientes cuando no te caigo bien. Aunque también te digo que no me quita el sueño".