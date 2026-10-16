Bajo el foco mediático que siempre ha marcado su vida por ser hija de quién es, Carmen Thyssen junior , hija de Tita Cervera , da un paso definitivo sobre lo que quiere ser y proyectar protagonizando su primera portada de revista en solitario. Con 20 años , la joven pone la imagen del número de noviembre de la revista ‘Harper’s Bazaar’ y analizando este hito han hablado de ello en ‘ Vamos a ver’ .

Muchos son los que ya ven en ella a una nueva estrella que comienza a brillar pronto, tal y como hizo su madre. Tita Cervera con apenas 18 años ya acaparaba las miradas tras ser coronada Miss España 1961. Y, aunque pertenecen a generaciones distintas, madre e hija comparten debilidad por el mundo de la moda y del arte, tal como se ha descubierto en esta entrevista.

“Soy Carmen Thyssen Borne-Cervera”, dice en su carta de presentación para a continuación dar unas pinceladas de cómo es ella. “Me considero una persona bastante inquieta, siempre tengo algún plan en la cabeza o algo que hacer”.

Carmen Thyssen Borne-Cervera: su mirada al futuro y a la cultura

El legado que une a la joven con Tita Cervera es lo que ella siempre ha visto desde pequeña y de lo que ahora habla abiertamente. Su vocación reside en el amor por el arte y en la firme defensa de su colección que va mucho más allá del apellido. Es en esta faceta donde Carmen Thyssen Borne-Cervera se reafirma con rotundidad y en donde ella puede lograr ese objetivo:

“Creo que los museos tradicionales necesitan encontrar nuevas formas de conectar con los jóvenes”, dice de cómo ella mira el futuro cultural y cuál es una de las necesidades que ella ve para acercar la cultura desde un plano más renovador.