Bajo el foco mediático que siempre ha marcado su vida por ser hija de quién es, Carmen Thyssen junior, hija de Tita Cervera, da un paso definitivo sobre lo que quiere ser y proyectar protagonizando su primera portada de revista en solitario. Con 20 años, la joven pone la imagen del número de noviembre de la revista ‘Harper’s Bazaar’ y analizando este hito han hablado de ello en ‘Vamos a ver’.
Muchos son los que ya ven en ella a una nueva estrella que comienza a brillar pronto, tal y como hizo su madre. Tita Cervera con apenas 18 años ya acaparaba las miradas tras ser coronada Miss España 1961. Y, aunque pertenecen a generaciones distintas, madre e hija comparten debilidad por el mundo de la moda y del arte, tal como se ha descubierto en esta entrevista.
“Soy Carmen Thyssen Borne-Cervera”, dice en su carta de presentación para a continuación dar unas pinceladas de cómo es ella. “Me considero una persona bastante inquieta, siempre tengo algún plan en la cabeza o algo que hacer”.
El legado que une a la joven con Tita Cervera es lo que ella siempre ha visto desde pequeña y de lo que ahora habla abiertamente. Su vocación reside en el amor por el arte y en la firme defensa de su colección que va mucho más allá del apellido. Es en esta faceta donde Carmen Thyssen Borne-Cervera se reafirma con rotundidad y en donde ella puede lograr ese objetivo:
“Creo que los museos tradicionales necesitan encontrar nuevas formas de conectar con los jóvenes”, dice de cómo ella mira el futuro cultural y cuál es una de las necesidades que ella ve para acercar la cultura desde un plano más renovador.
A la hora de hablar de su madre, la joven confiesa sentir una profunda admiración por ella y destaca su fortaleza, firmeza y la capacidad con la que defiende lo suyo. Heredera de esa naturalidad y cercanía con la prensa que ahora piensa explotar, Carmen también ha dado unas pinceladas de cómo es ella en el trato cercano.
“Creo que los museos tradicionales necesitan encontrar nuevas formas de conectar con los jóvenes”, Carmen Thyssen Borne-Cervera
“Soy una persona a la que le gusta pasar tiempo con sus amigos, familia, cercana, atrevida y pues, espontánea”, ha señalado en esta presentación oficial. Consciente del eco mediático que despierta y de que la pueden comparar dentro de esta andadura en la esfera pública. Sin embargo, Carmen Thyssen Borne-Cervera declara en esta entrevista que tiene los pies en la tierra y tiene muy claras cuáles son sus prioridades.
Posando y hablando con soltura ante las cámaras, centrada también en sus estudios de Derecho, la hija de Tita Cervera demuestra que está dispuesta a trazar su propio camino y a escribir una nueva historia para honrar su mediático apellido.