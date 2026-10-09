Rosa Benito ha sorprendido en 'Supervivientes All Stars' con una revelación sobre la vida sentimental de Rocío Jurado que hasta ahora nunca había salido a la luz. La que fuera cuñada de la cantante de Chipiona ha recordado algunos de los momentos más importantes de su vida y ha desvelado que, antes de conocer a José Ortega Cano, la artista vivió una historia de amor que nunca llegó a hacerse pública.
Una confesión que ha despertado la curiosidad de Rubén Torres, a quien se lo estaba contando, que no ha dudado en preguntarle por la identidad de aquel misterioso hombre y por los motivos que llevaron a que aquella relación no prosperase.
"Ella tuvo un amor maravilloso también, porque el amor te hace sentir como una niña chica, con muchísima ilusión", ha comenzado recordando Rosa Benito, dejando claro que aquella relación fue muy especial para la cantante. Sin embargo, la historia no tuvo el final esperado. "Y luego conoció a Ortega, porque este amor que te hablo pues no pudo ser", ha explicado, despertando todavía más preguntas entre sus compañeros.
"¿Y era anónimo ese chico o algo?", ha querido saber Rubén Torres. Rosa le ha confirmado que se trataba de una persona cuya identidad nunca trascendió públicamente y, aunque el superviviente ha insistido en saber si alguna vez se descubrió de quién se trataba, la exmujer de Amador Mohedano ha sido tajante: "No, cuando tú quieres tener cosas en secreto, es secreto".
Tampoco ha querido entrar en detalles sobre cuánto duró aquella relación ni sobre los motivos de su ruptura: Simplemente contaba que, aunque fue muy especial para Rocío Jurado, acabó "porque no pudo ser".
Tras recordar aquel romance, Rosa Benito ha hablado de la relación de Rocío Jurado con José Ortega Cano: "Fue un amor también muy bonito". La superviviente también le ha explicado a Torres cómo la pareja decidió formar una familia. Según le ha contado, Rocío Jurado se sometió a tratamientos para intentar quedarse embarazada y sufrió dos abortos, por eso finalmente la pareja optó por la adopción.
"José no tenía hijos y quería ser padre", ha explicado Rosa, que ha relatado cómo viajaron a Colombia con la intención de adoptar a un niño, pero, al llegar descubrieron que eran dos hermanos y la cantante no dudó en tomar una decisión: "Mi cuñada Rocío dijo que pa'lante, que no los separaba por nada del mundo". Así llegaron Gloria Camila y José Fernando a sus vidas.
La conversación ha terminado con un recuerdo especialmente emotivo de la cantante. Rosa Benito ha lamentado con tristeza que su cuñada no pudiera disfrutar durante más tiempo de todo lo que había conseguido: "Qué pena no pudiera disfrutar de todo lo que había luchado en su vida. Qué pena. Que te venga una enfermedad y te quite de en medio".
También ha querido aclarar que, en su opinión, el deseo de Rocío Jurado de volver a subirse a un escenario no respondía a motivos económicos, como se dijo en algunas ocasiones, sino a su pasión por la música: "Me hace gracia cuando decían que había hecho un concierto para sacar dinero para la enfermedad, pero si ella tenía un patrimonio brutal. Si le hubiera hecho falta dinero tenía para vender lo que hubiera querido. Lo que pasa que ella quería volver a cantar, se veía guapa, porque lo estaba".
Y con una mezcla del cariño, nostalgia y tristeza, concluía: "Es verdad que le daba mucho miedo ponerse delante de una cámara, pero es que ella tenía muchas inseguridades. Incluso cuando estaba bien, hasta que no pisaba el escenario, ese camerino era... O sea, a ella lo que más le gustaba del mundo era cantar, lo que más le gustaba, y se fue. Y con ella se fue una leyenda".