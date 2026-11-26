Leticia Requejo , colaboradora de 'El verano se mueve' , ha desvelado todos los detalles al respecto, señalando que este reencuentro "es una realidad": "Todo esto empezó el domingo, en la celebración del cumpleaños de la hija de Anabel. Ese domingo, Kiko le compartió a Isa Pi la idea de verse, por lo que él tomó la iniciativa para que este reencuentro se produzca".

Este lunes ha tenido lugar un acontecimiento único: Isa Pi y su hermano, Kiko Rivera , se han reunido en casa del DJ después de seis años. 'La tarde se mueve' ha sido testigo de este reencuentro, desvelando todas las pruebas e imágenes al respecto. Todo esto llega después de un primer reencuentro que tuvo lugar hace escasos días y del que 'El verano se mueve' también se hizo eco.

Desde ese momento hasta este miércoles, Isa Pi y Kiko Rivera —cuenta la colaboradora— se intercambian todo tipo de mensajes, con un Kiko sin ocultar las ganas de verse a solas: "Solo los hermanos, sin Asraf ni Lola. Quieren intimidad y un lugar seguro".

Es en las últimas horas cuando se ultima este reencuentro: "Ha durado unas horas y han empezado a hablar, poniendo sobre la mesa cosas que no les han gustado el uno del otro".

Requejo ha seguido arrojando luz a todo esto, matizando que este reencuentro no quiere decir que se haya arreglado todo entre ellos: "Sé que tanto Kiko como Isa están bastante sorprendidos de que este encuentro se haya hecho público. La idea es que fuera un reencuentro íntimo".

¿Tiene algo que ver Isabel Pantoja en este reencuentro?

"Estoy seguro de que Isabel Pantoja conocía y sabía este reencuentro", ha añadido Leticia Requejo en 'La tarde se mueve'. Pero, sobre si tiene algo que ver la tonadillera en este reencuentro, Requejo señala que no cree que tenga nada que ver.

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