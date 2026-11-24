Tras años sin verse, Kiko Rivera e Isa Pantoja se han encontrado cara a cara. Un inesperado encuentro que se ha producido en el cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja, Alma. En 'La tarde se mueve' conocemos todos los detalles. ¿Se han saludado? ¿En qué punto se encuentra la relación de los hermanos?

Se trata del acontecimiento del año y que podrá marcar para siempre la historia de la prensa del corazón: el clan Pantoja podría estar a punto de reescribir su historia y firmar, de una vez por todas, la paz. Y es que tras años completamente enfrentados, Kiko Rivera e Isa Pantoja se han vuelto a ver las caras y han estado juntos.

Todos los detalles del encuentro de Kiko Rivera e Isa Pantoja

El programa ha desvelado los detalles de este encuentro tras hablar con varios testigos que presenciaron el momento en el que Kiko Rivera e Isa Pantoja se volvieron a encontrar en el cumpleaños de la hija de su prima Anabel.

El colaborador Iván García ha compartido en el plató la versión de la anfitriona sobre el evento: "La celebración fue todo un éxito. Está contenta de que la prensa no se enterase para que todos los invitados pudiesen disfrutar sin ningún tipo de problema". Ha sido Leticia Requejo quien ha dado las claves de qué ocurrió entre los hermanos: