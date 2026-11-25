El próximo 4 de diciembre se hará realidad el sueño que Rocío Jurado dejó pendiente tras su fallecimiento: publicar un álbum grabado en directo. Gloria Camila se ha pronunciado en directo desde el plató de 'La tarde se mueve' sobre este nuevo disco. ¿Sabía que iba a publicarse?

¡Ya conocemos todos los detalles del nuevo disco de 'La más grande'! Se trata del gran directo que faltaba en su discografía. Un álbum póstumo que verá la luz en unos días y que ha supuesto una nueva polémica familiar.

Gloria Camila reacciona al nuevo álbum de su madre

En el plató, la hija de Rocío Jurado habla sobre el nuevo proyecto póstumo de la cantante, asegurando que, al igual que ocurrió con el documental y la serie biográfica de su madre, tampoco se ha contado con ella y con su entorno en este proyecto.

Muy dolida, Gloria Camila se mantiene firme en la opinión que manifestó hace unos meses sobre la critica más común que recibe: "Me consideran una hija de segunda". "Es algo que lo tengo tan asimilado y aceptado y les guste más o les guste menos seguimos siendo hijos de Rocío Jurado y Ortega Cano", ha dicho.