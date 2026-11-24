El nombre de Juls Janeiro ha vuelto a sonar en el plató de ' Vamos a ver' a propósito de los rumores que la vinculan con 'Gran Hermano VIP' . El colaborador Pepe del Real ha contado en directo que le escribió un mensaje privado a Juls y que la respuesta de ella ha sido clara: no está siguiendo el reality de Mediaset .

uls Janeiro niega seguir 'GH' en su mensaje a Pepe del Real

Pepe del Real ha explicado en el programa cómo se produjo el intercambio de mensajes: "Ayer le escribí a Juls y me dijo que no está. No está siguiendo el reality". Según ha relatado, la conversación giró en torno a otros asuntos completamente ajenos al concurso: "De hecho, hablamos de otros temas, del gimnasio, de la Navidad, de la familia".

El colaborador ha insistido en que Juls le ha asegurado que no sigue 'Gran Hermano VIP': "Me asegura que no". Ante las dudas que se han generado en el plató, Del Real ha subrayado que se lo ha preguntado directamente: "Yo le he preguntado".

La invitación de Pepe del Real a Juls para visitar Mediaset

Más allá de la negativa de Juls Janeiro sobre su seguimiento del reality, Pepe del Real ha revelado que aprovechó la conversación para lanzarle una invitación: "Le he preguntado. Digo: 'Oye, pues a mí me encantaría verte por los pasillos de Mediaset, aunque no entrases, tal y como dicen, en la casa'". La reacción de Juls, según ha contado el colaborador, ha sido escueta: "Y sonríe, y digo: 'Bueno, pues nada'".

Esa sonrisa, sin una confirmación ni un desmentido rotundo sobre una posible entrada en la casa de 'GH VIP', ha dejado la puerta abierta a la especulación en el plató de 'Vamos a ver'. En el programa se ha señalado que los rumores sobre la participación de Juls Janeiro en el concurso de Mediaset no tienen relación directa con lo que ella ha trasladado en privado.

¿Qué ha dicho Juls Janeiro sobre 'Gran Hermano'?

Según ha revelado Pepe del Real en 'Vamos a ver', Juls Janeiro le ha asegurado en un mensaje privado que no está siguiendo el reality'. La conversación entre ambos ha versado sobre otros temas como el gimnasio, la Navidad y la familia.

¿Podría Juls Janeiro entrar en la casa de 'GH VIP'?

No hay confirmación al respecto. Pepe del Real le ha trasladado que le encantaría verla por los pasillos de Mediaset, aunque no entrase en la casa, y Juls se ha limitado a responder con una sonrisa sin dar más detalles.

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