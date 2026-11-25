Anabel Pantoja ha reunido a toda su familia y amigos en Sevilla para celebrar el primer cumpleaños de su hija, y la fiesta ha dejado una imagen que nadie esperaba: Kiko Rivera e Isa Pi han coincidido en el mismo evento tras un largo periodo sin verse. El colaborador Pepe del Real ha sido el encargado de contar los detalles en 'Vamos a ver ' , donde ha explicado que entre los hermanos ha habido un trato cordial, aunque sin llegar a mantener una conversación.

Anabel Pantoja reúne a la familia en Sevilla

Según ha relatado Pepe del Real, la celebración ha tenido lugar en Sevilla y ha congregado a todos los allegados de Anabel Pantoja. El colaborador ha señalado que en ese encuentro "se ha obrado el milagro", ya que han coincidido Isa Pi y su hermano Kiko Rivera "con sus respectivas parejas".

Pepe del Real ha detallado que, pese a la coincidencia, el contacto entre ambos hermanos ha sido limitado: "Me dicen que no ha habido conversación, pero sí, bueno, pues un trato cordial y respetuoso por la prima". Al ser preguntado sobre si se habían saludado o dado un abrazo, el colaborador ha insistido: "No, ya digo, no ha habido conversación, pero sí han sido respetuosos. Ha habido cordialidad".

Kiko Rivera e Isa Pi: un paso adelante pese a la distancia

En el plató de 'Vamos a ver', la noticia ha sido recibida como un avance significativo. Patricia Pardo ha afirmado que "es un notición", y ha valorado que "el hecho de que coincidan" ya resulta relevante, más aún teniendo en cuenta que llevaban tiempo sin hacerlo.

Uno de los colaboradores del programa ha subrayado la importancia del gesto: "Que para ninguno no haya sido impedimento asistir si asistía el otro ya es un paso". Además, ha aportado un dato hasta ahora desconocido: Lola, pareja de Kiko Rivera, "es la primera vez que veía a Isa y a Asraf en persona. No se conocían".

Un reencuentro sin conversación, pero con cordialidad

Pepe del Real ha querido poner en valor lo sucedido, recordando que los hermanos Rivera Pantoja llevaban tiempo sin coincidir en un mismo evento familiar. "Pero es que no coincidían, Paty, vamos a darle su sitio", ha señalado el colaborador, apelando a no minimizar el gesto.

Aunque no se ha producido un abrazo ni una conversación entre Kiko Rivera e Isa Pi, el hecho de que ambos hayan acudido al cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja en Sevilla, acompañados de sus parejas, ha sido interpretado en el plató como una señal positiva en la relación entre los hermanos.

¿Se han saludado Kiko Rivera e Isa Pi en el cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja?

Según ha contado Pepe del Real en 'Vamos a ver', entre ambos ha habido un trato cordial y respetuoso, aunque no han mantenido una conversación ni se han dado un abrazo. El colaborador ha calificado la coincidencia como un hecho destacable, dado que llevaban tiempo sin verse.

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