Con motivo de su 18 cumpleaños, el hijo de Fabiola Martínez y Bertín Osborne, Carlos Osborne, ha concedido su primera entrevista. Una primera aparición frente a los medios de comunicación que desató un torrente de comentarios ofensivos. Esta tarde, Alejandra Osborne responde en 'La tarde se mueve' a los ataques hacia su hermano.

Carlos Osborne ha cumplido ya la mayoría de edad. Sin embargo, la polémica ha empañado su 18 cumpleaños tras la entrevista que publicó junto a su madre y su hermano. Una llegada a la vida pública en la que el joven ha tenido que hacer frente a un sinfín de criticas y comentarios desafortunados.

Sobre ello, se han pronunciado varios miembros del clan familiar, como su madre Fabiola Martínez, quien ha asegurado que ha hablado sobre este tema con su hijo y que no piensa dejar que le influyan las críticas: "Él me dice que no va a ser lo que la gente cree que tiene que ser".

Por su parte, Eugenia Osborne se deshacía en halagos sobre su hermano frente a la prensa: "Es una persona muy introvertida y buena de corazón. Tiene una madurez y sensibilidad que es muy fuera de la normalidad"

Alejandra, muy dolida por los ataques a su hermano: "Es repugnante"

Ahora, ha sido Alejandra Osborne la que se ha pronunciado sobre esta polémica en el plató de 'La tarde se mueve'. ¿Cómo le han sentado los duros comentarios hacia su hermano? La hija de Bertín ha respondido con firmeza: