La Familia Pantoja vuelve a protagonizar un capítulo inesperado. Según ha informado 'Vamos a ver', Isa Pantoja ha visitado esta misma mañana la casa de su hermano Kiko Rivera en un nuevo movimiento que apunta a una reconciliación entre los hermanos tras seis años de distanciamiento. El detalle más llamativo: Isa ha entrado sola en el domicilio mientras Asraf Beno esperaba fuera, en la urbanización.

El reencuentro previo de Kiko Rivera e Isa Pantoja en el cumpleaños de Alma

Todo comenzó días atrás en la celebración del cumpleaños de Alma, la hija de Anabel Pantoja. Lo que iba a ser una fiesta familiar se ha convertido en uno de los encuentros más comentados del clan. Kiko e Isa coincidieron por primera vez en seis años y, según las fuentes del programa, el encuentro fue más allá de una mera coincidencia en el mismo lugar.

Uno de los colaboradores del programa ha explicado que sus fuentes le han confirmado los detalles del encuentro: "Es verdad que Kiko e Isa tuvieron ese saludo. Hablaron un poquito. No hubo ninguna conversación importante ni nada, pero bueno, fue el inicio de algo".

Otra voz del programa ha valorado el momento afirmando que "Kiko e Isa han compartido espacio y tiempo, se saludaron, se dieron dos besos y hablaron. Después de seis años. Esto es un primerísimo primer paso para lo que puede pasar el día de mañana".

Kiko Rivera ignoró a Asraf Beno durante toda la fiesta

Sin embargo, no todo ha sido cordialidad. El mismo colaborador ha revelado un dato que hasta ahora no se conocía: "Ese saludo de Kiko no fue hacia Raf. Es decir, lo que me dicen es que Kiko no saludó a Raf en ningún momento. Es más, que le ignoró durante toda la fiesta".

Según esta información, mientras el trato entre los hermanos ha sido descrito como cordial, Asraf Beno se ha convertido en "el gran ignorado" del cumpleaños por parte de Kiko Rivera. "Reconciliación de momento no ha habido, pero con Isa sí que fue el inicio de algo y estuvo muy bien Kiko, y estuvo cordial y todo bien", ha añadido el colaborador.

Anabel Pantoja se niega a hablar del encuentro

El revuelo generado por el reencuentro no parece haberle hecho gracia a Anabel Pantoja, anfitriona de la celebración. Preguntada por los medios, Anabel ha sido tajante: "Yo no voy a hablar de nada. Lo único que le interesa a los programas es el encuentro de los primos. Así que yo no voy a hablar de nada".

Una reportera ha descrito el momento del cumpleaños como "una cosa bonita, entrañable", pero Anabel ha preferido mantenerse al margen de cualquier declaración sobre lo sucedido entre sus primos.

Isa Pantoja visita la casa de Kiko Rivera: Asraf Beno espera fuera

La última hora ha llegado esta misma mañana. Según ha informado el programa, Isa Pantoja y Asraf Beno se han desplazado juntos hasta la urbanización donde vive Kiko Rivera. Sin embargo, el patrón del cumpleaños se ha repetido: solo Isa ha entrado en la casa de su hermano.

"Lo que nos cuentan es que la que ha entrado en casa de Kiko ha sido Isa sola. Es decir, esto cuadra un poco con lo que me habían contado del cumpleaños", ha explicado uno de los colaboradores. "Asraf se ha quedado en la urbanización fuera, esperando. Es verdad que luego ya ha entrado a por Isa y ha salido".

Este nuevo paso confirma que el acercamiento entre los hermanos avanza, aunque la relación entre Kiko Rivera y Asraf Beno sigue siendo un obstáculo pendiente de resolver en el seno de la familia Pantoja.

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