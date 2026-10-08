Juls Janeiro reaparecía tras la entrevista de Belén Esteban en ‘¡De viernes!’ para enfrentar todo lo que se había dicho sobre ella y dejar claras algunas cosas respecto a su hermana. En estas declaraciones, no dudaba en dejar claro lo mucho que lleva sufriendo durante años y lo que ha llorado. Sin embargo, estas palabras han causado un auténtico revuelo en su familia, haciendo que Jesulín de Ubrique y María José Campanario tomen posturas diferentes .

Cansada de los continuos comentarios que se están diciendo sobre ella y su familia, la hija de Jesús Janeiro hablaba largo y tendido frente a los micrófonos para hacer algunas aclaraciones y defenderse de sus últimas polémicas. Esta intervención ha causado una clara reacción en el extorero: “No le ha hecho gracia”.

Leticia Requejo asegura, en ‘La tarde se mueve’, que el padre de la creadora de contenido estaría disgustado tras la última aparición de su hija: “Los Janeiro han quedado en que, si tienen que decir algo, será en una demanda”.

Además, explica el motivo por el que no quiere que se produzca ningún intercambio de palabras con la madre de su hija mayor: “No quiere que se diga que Belén habla, pero que Juls contesta”. Aunque a Jesús no le ha gustado este paso que ha decidido dar su hija, María José Campanario tendría otra postura completamente distinta: “Ella estaba al corriente de todo lo que estaba sucediendo”.

“Ella está a favor de hablar y dar un paso al frente”, asegura Sandra Aladro. La periodista cuenta cómo estaría viviendo esta situación la mujer del torero: “No le parece tan mal que se haya destapado todo a raíz de las declaraciones de Juls”.

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