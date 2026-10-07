Todos los titulares de la entrevista de Juls Janeiro hablando de su hermana y de Belén Esteban

Tras unos días sin dar declaraciones, Juls Janeiro ha reaparecido para responder a Belén Esteban y a todo lo que se ha dicho sobre ella en los últimos días . La hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique ha estado cerca de treinta minutos hablando con Óscar Beunza, reportero de 'La tarde se mueve', y ha comenzado diciendo que ella no ha empezado "ninguna guerra", sino que fue Belén la que la inició contra su madre.

"Yo he tenido que aguantar durante 23 años que esta señora diga que yo soy fea como mi madre y que mi hermano es guapo como mi padre, he tenido que aguantar que esta señora diga que yo no era deseada por mi madre y he tenido que aguantar que esta señora insulte a mi madre, a mi padre y a mi familia, entonces no pensaba yo que se fuese a ofender tanto", ha comentado Julia, que ha recalcado que ha "llorado mucho" durante toda su vida por este conflicto.

Por otro lado, ha explicado que ella sí que tiene relación con su tía Carmen Janeiro, que es una de las personas que, según Belén Esteban, siempre ha sacado la cara por su hija en Ambiciones. Y ha destacado que su vida ni la de su familia gira entorno a la exconcursante de 'GH VIP', por lo que no considera que sus entrevistas en '¡De viernes!' les hayan perjudicado: "Le he dado la importancia que tiene: un cero a la izquierda".

Las declaraciones sobre su hermana

En los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que las hermanas Janeiro se distanciasen a raíz de un enfrentamiento o porque la hija de Belén filtrase el affaire de Juls con Pietro Constanzia. La hija de Campanario ha querido dejar claro que "no ha habido ningún enfrentamiento entre hermanas": "No ha pasado nada y mi padre no se ha posicionado".