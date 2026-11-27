Kiko Rivera ha protagonizado un momento inesperado en 'La tarde se mueve' al dirigirse directamente a Ion Aramendi con un reproche en toda regla. El DJ, que ha intervenido para hablar de su situación familiar tras reencontrarse con su hermana Isa Pantoja, ha sorprendido a todos al lanzar un mensaje al presentador del programa de Telecinco cuestionándole abiertamente: "Oye, tío, yo no sé qué te he hecho, macho, pero lo mismo si te apetece un día nos tomamos un café y me cuentas lo que te pasa conmigo".
Antes de dirigirse al presentador, Kiko Rivera ha querido poner en contexto unas declaraciones anteriores que, según él, se han sacado de quicio. El hijo de Isabel Pantoja ha explicado que utilizó una expresión coloquial andaluza y ha pedido que no se tergiverse: "Quería aclarar que no utilices la expresión de 'estoy hasta los cojones' o 'me tenéis hasta los cojones' porque no es cierto, entre otras cosas, porque sé quién soy, sé de dónde vengo, sé lo que tengo que aguantar".
Rivera también ha mostrado su hartazgo por una etiqueta que le persigue: "Lo que sí estoy un poquito harto es que siempre se me catalogue como hermano". Ha negado además otras acusaciones vertidas en el programa: "Ni utilizo a las mujeres para enfrentamiento, como habéis dicho en el programa, ni necesito nada de eso". En cuanto a su relación con su hermana Isa Pantoja, Kiko Rivera ha dejado entrever que se ha producido un acercamiento, aunque ha preferido no dar demasiados detalles.
Preguntado por cómo se presentan las Navidades en este nuevo escenario de reconciliación, ha respondido con cautela: "Tiempo al tiempo, chicos. Tiempo al tiempo. A ver cómo sucede todo. Esperemos que todo vaya rumbo a lo positivo". Lo que sí ha dejado claro es su estado de ánimo: "Realmente lo que necesito es estar tranquilo con mi vida, estar rodeado de la gente que quiero, de mi madre, de mi hermana, de mi mujer, de mis hijos, de mis amigos".
El momento más llamativo de la intervención ha llegado cuando Kiko Rivera se ha dirigido directamente a Ion Aramendi con un tono de reproche. "Oye, tío, yo no sé qué te he hecho, macho", ha comenzado, antes de lanzar su propuesta: "Lo mismo si te apetece un día nos tomamos un café y me cuentas lo que te pasa conmigo, porque es que no tengo nada en contra de nadie".
Rivera ha insistido en que no entiende la actitud del presentador hacia él: "A ver si algún día quiere explicarme qué es lo que le pasa conmigo, que venga". Y ha añadido, visiblemente molesto: "Le caemos muy mal. Le caemos muy mal, parece ser. Y no sabemos por qué". Pese al tono de queja, el DJ ha querido dejar claro que no guarda rencor a nadie: "No le deseo el mal absolutamente a nadie. Tengo malos días como lo tiene todo el mundo".
Tras escuchar las palabras de Kiko Rivera, Ion Aramendi ha tomado la palabra en el plató para responder de forma directa y conciliadora. El presentador ha recordado su trayectoria profesional vinculada a la familia Pantoja: "Kiko, nos conocemos desde el año 2009, que entré yo como reportero en 'Sálvame'. El primer reportaje que hice fue a tu madre. He estado contigo en innumerables ocasiones en las que hemos hablado dentro y fuera de cámaras".
Aramendi ha negado cualquier animadversión personal: "No solo no tengo nada contra ti, sino que en multitud de ocasiones he valorado tu manera de ser DJ. Me has dado entrevistas cojonudas". Y ha ido más allá, explicando que su satisfacción profesional depende precisamente de que los protagonistas hablen: "Yo soy muy feliz haciendo lo que hago y soy más feliz si vosotros, incluido tú, Kiko, nos habláis y nos decís cosas".
Para cerrar su intervención, el presentador ha aceptado la propuesta de Rivera con humor y ha fijado incluso una fecha: "Te tomo el guante, Kiko. A ver, ahora porque tengo campanadas, tengo un lío de la leche todo este diciembre, pero te prometo que en el año 2027 me voy a bajar a Sevilla, me voy a tomar un café contigo o lo que quieras, y vamos a hablar".