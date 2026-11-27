Beatriz Trapote ha respondido en directo desde Burgos a las duras palabras que Belén Esteban pronunció sobre ella en el plató de 'GH VIP'. La mujer de Víctor Janeiro ha intervenido en 'La tarde se mueve ' visiblemente molesta después de que Esteban pidiera públicamente que no se le permitiera volver a pisar un plató de televisión.

"Llevo más de 25 años trabajando en televisión para que una señora… ¿Quién es usted, Belén Esteban Menéndez, para decirme que yo no puedo entrar en un plató de televisión? ¿Quién es usted, señora?", ha exclamado Trapote.

El origen del enfrentamiento se remonta a un incidente ocurrido durante una pausa publicitaria en el que Trapote habría recriminado algo a Belén Rodríguez. Belén reaccionaba a este encontronazo: "Lo que me parece vergonzoso es que Beatriz Trapote se levantó para recriminar a mi amiga y familia Belén Rodríguez y que se la siga dejando pasar a un plató de televisión".

Beatriz Trapote carga contra el "monopolio" de Belén Esteban

Trapote no se ha limitado a defenderse del veto que Esteban pretendía imponerle, también ha criticado la actitud de 'La Patrona' durante la gala del día anterior: "Belén era el monopolio. Ayer solamente podía hablar ella. Si os dais cuenta, no dejó hablar ni a Alexia Rivas ni a Alejandra Rubio".

Además, ha señalado lo que considera una contradicción: "A mí me sorprende que diga ahora Belén que va a dejar el pasado y que no le interesa hablar del pasado. Cuando le atacan a ella no quiere hablar del pasado. Cuando ella ataca a los demás, hablemos del pasado".

Trapote ha calificado a Esteban como "la dictadora" y ha afirmado que "tiene que tener a su gente al lado que le toque las palmas. Si tú no estás a favor de ella, no valéis para nada".

La puerta abierta a Andrea Janeiro