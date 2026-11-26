'La Patrona' , nada más ser preguntada por el programa de Telecinco , se ha sincerado: "Me voy a la cama a echarme la siesta, no he dormido nada", ha subrayado Belén Esteban . "Ha sido una semana de locura", ha añadido.

Belén Esteban puso punto y final este miércoles a su etapa como 'infiltrada' en 'GH VIP 9' tras resolverse su 'expulsión ficticia' y este jueves, 'La tarde se mueve' ha podido hablar con ella para ver cómo se encuentra y cuáles son sus sensaciones una vez que ha dejado atrás la casa más famosa de la televisión.

Además, Belén Esteban ha recalcado que si se ha ido de 'GH VIP 9' es por los compromisos que tiene fuera del reality —algo que ya destacó ante Jorge Javier Vázquez durante la gala—, como su trabajo en redes.

Y, cómo no, a su madre y a su marido, parte fundamental de su día a día: "Son cosas muy buenas en mi vida". Sobre la 'reconciliación' de Isa Pi y su hermano, Kiko Rivera, Belén Esteban ha señalado lo siguiente: "Me alegro mucho".

"El cariño de la gente lo tengo"

En otras declaraciones, Belén Esteban subrayaría que tiene y nota todo el cariño de la gente, "aunque le pese a muchas personas": "La gente quería que me quedara, pero tengo obligaciones fuera. Es duro... 'Gran Hermano' me encanta, pero es duro, sobre todo mentalmente".

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