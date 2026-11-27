'La tarde se mueve' ha emitido unas imágenes que han dejado al plató sin palabras: Pocholo , el conocido aristócrata, ha sido captado en pleno barrio de Salamanca de Madrid ejerciendo de vendedor ambulante de su propia colección de bolsos y mochilas de lujo.

Las imágenes, conseguidas por el reportero Raúl García, muestran a Pocholo acercándose a unas mujeres que tomaban algo tranquilamente en la terraza de un restaurante de la calle Velázquez para enseñarles su mercancía.

Según ha relatado el propio Raúl, Pocholo cargaba con un enorme saco blanco y varias bolsas repletas de merchandising que, según las mujeres de la terraza, les estaba mostrando sin que ellas lo hubieran pedido.

Pocholo y su colección de bolsos

Raúl García, a quien Ion Aramendi ha presentado como "el terror de los famosos" desde que Paloma González está en la casa de 'Gran Hermano VIP', ha explicado en el plató cómo consiguió las imágenes. "Me llamaron el otro día por teléfono y me dijeron: 'Oye, mira, está Pocholo en un restaurante de Velázquez en la terraza, que se le ve perfectamente, Pocholo comiendo gambas'", ha relatado el reportero.