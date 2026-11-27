'La tarde se mueve' ha emitido unas imágenes que han dejado al plató sin palabras: Pocholo, el conocido aristócrata, ha sido captado en pleno barrio de Salamanca de Madrid ejerciendo de vendedor ambulante de su propia colección de bolsos y mochilas de lujo.
Las imágenes, conseguidas por el reportero Raúl García, muestran a Pocholo acercándose a unas mujeres que tomaban algo tranquilamente en la terraza de un restaurante de la calle Velázquez para enseñarles su mercancía.
Según ha relatado el propio Raúl, Pocholo cargaba con un enorme saco blanco y varias bolsas repletas de merchandising que, según las mujeres de la terraza, les estaba mostrando sin que ellas lo hubieran pedido.
Raúl García, a quien Ion Aramendi ha presentado como "el terror de los famosos" desde que Paloma González está en la casa de 'Gran Hermano VIP', ha explicado en el plató cómo consiguió las imágenes. "Me llamaron el otro día por teléfono y me dijeron: 'Oye, mira, está Pocholo en un restaurante de Velázquez en la terraza, que se le ve perfectamente, Pocholo comiendo gambas'", ha relatado el reportero.
Raúl García ha contado que se desplazó hasta el lugar y, al llegar, se encontró una escena inesperada: "De repente me veo a Pocholo enseñándole con un montón de bolsas, un montón de bolsas, mochilas a unas chicas de la terraza". El reportero ha revelado que habló con las mujeres para conocer el contexto y que ellas le explicaron que Pocholo había salido del restaurante y, mientras esperaba su coche, se había puesto a mostrar toda su colección.
Según Raúl García, el bolso más barato de la colección de Pocholo tiene un precio de 500 euros, y el aristócrata cuenta incluso con una página web donde los comercializa. El reportero ha señalado que, según las fuentes que consultó fuera de cámara, Pocholo tenía los bolsos expuestos en un restaurante de lujo de Madrid, pero al no lograr venderlos habría decidido retirarlos.