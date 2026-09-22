Sergio y Paola, pareja de 'LIDLT 11': de su trabajo a cómo comenzaron su relación a distancia

La isla de las tentaciones 23 septiembre 2026

La pareja formada por Sergio y Paola en 'LIDLT 11' ha pasado por duros momentos hasta llegar donde están, ahora las cosas tampoco están siendo fáciles

Las parejas que llegan a 'La isla de las tentaciones' son todas diferentes, cada cual tiene sus propios retos que superar, motivaciones que les llevan a dar el paso y poner su relación a prueba de esta manera. El caso de Sergio y Paola no es diferente, antes de llegar tenían claro que se marcharían de la mano. Llegar hasta donde estaban como pareja no fue una tarea sencilla y ambos eran conscientes de que habían peleado mucho por su relación. Ambos lo tenían muy claro, pero esto era la teoría. Querían demostrarse que podían confiar el uno en el otro, que ambos eran leales a la pareja y que los planes de futuro que tenían para ellos eran más que posibles, sin embargo, no contaban con lo difícil que es resistir a la tentación cuando te rodea por completo en una villa de República Dominicana. Nada está escrito para esta pareja, que comenzó su relación en la distancia y ahora de nuevo descubre que estar separados juega en su contra.

Sergio y Paola: así comenzaron su relación a distancia La historia de amor de Paola y Sergio comienza como tantas otras, con una gran conexión que surgió durante una noche de fiesta. Toda la noche pasaron juntos y charlando, conociéndose, tanto es así que Paula revelaba que regresó a su casa tan solo una hora antes de tener que irse a trabajar. No querían separarse, pero la vida es caprichosa a veces y el hecho de que su encuentro tuviera lugar en Las Palmas, de donde es ella, pero donde él solo estaba de visita, fue clave. Él tenía que volver a Málaga, pero parece que ambos se quedaron con ganas de más, porque en el propio aeropuerto donde se despidieron ya se intercambiaron regalos, con la intención de continuar en contacto. Él le regaló una camiseta y ella a él una goma de pelo, que es uno de los imprescindibles que Sergio ha llevado a La isla de las tentaciones, uno de los objetos de los que no ha querido separarse porque le recuerda a su pareja y puede tenerlo siempre a mano. La relación comenzó a distancia, con visitas del uno al otro siempre que podían. No fue sencillo para ellos, que podían verse durante unos días, pero después podían pasar un par de semanas sin verse. Esta era la primera vez que Paola tenía una relación a distancia, lo que hace que a veces desconfíe de su pareja, sin embargo, él tiene claro que le ha dado más motivos para confiar que para desconfiar, a pesar de que para él hablar con otras chicas sí sea una infidelidad y esa línea la haya cruzado. El tiempo les obligó a tomar una decisión y Paola fue quien hizo las maletas y lo dejó todo para mudarse con su pareja a Málaga, donde Sergio (30 años) trabaja como policía. Ella (24 años) es higienista bucodental. Esto sucedió cuando llevaban año y medio de relación (ahora llevan unos dos años), dejaron de tener una relación a distancia y comenzaron una convivencia que tampoco fue demasiado sencilla.

Pasado un tiempo, Sergio se dio cuenta de que necesitaba espacio y Paola regresó a su casa. Un tiempo que pasaron separados, en el que ella asegura que no estuvo con nadie más, y que les vino bien para reflexionar sobre su relación y sobre lo que quieren en su vida y en su pareja. El resultado fue evidente para ambos, que decidieron darle a su amor una nueva oportunidad. Pasaron por una mala época, pero con el tiempo pudieron dejarla atrás, seguros ambos de que estar con el otro es lo que quieren ahora y a largo plazo. Paola quiere, en el futuro, formar una familia y para Sergio, esta es la única relación que ha tenido en la que siente que ese podría ser su destino también, por lo que encontrar el equilibrio y dejar atrás por completo los celos de ambos puede ser un gran plan. Es su objetivo al acudir a 'La isla de las tentaciones', pero no es una meta sencilla de alcanzar.