Apenas llevan los participantes de 'La isla de las tentaciones 11' un día en la villa y la alarma de la tentación ya ha sonado. Una alarma de la tentación que ha provocado la pronta reacción de los allí presentes y, sobre todo, las primeras dudas a los damnificados .

Y es que en 'Villa Montaña', Gema está conociendo a Javi desde el primer día, sin tapujos y abriéndose ante él sobre su relación con Rubén. Tanto que le ha contado al soltero la cantidad de veces que le puso los cuernos al principio de la relación: "Más de diez o veinte", ha señalado, asegurando que confía en él alrededor de un 60% o 70%.

La conversación entre ambos ha continuado, hablando sobre qué es el amor para uno y para otro y lo que perdonarían o no en una relación. "A veces dudo de si está enamorado", ha subrayado Gema, que se siente muy cómoda con Javi hablando de su lado más personal y privado.

En un momento dado, Javi ha señalado que es súper poco empático: "Conmigo por lo menos cero", ha dicho Gema, lo que ha hecho estallar la alarma de la tentación en 'Villa Playa', puesto que uno de los límites que puso Rubén es que sonara si su pareja habla mal de él.

Rubén se rompe por completo

'Villa Playa' se ha dirigido al televisor y en imagen ha aparecido Gema, lo que se traduce en que ella ha sido la primera en estrenar la alarma de la tentación en la villa de los chicos. Rubén se ha roto por completo y sus compañeros, junto a los tentadores, han ido a apoyarle automáticamente.

De hecho, Kico, amigo de Rubén, se ha derrumbado también al verle así: "Todo esto es demasiado", ha dicho el joven, superado por la situación.