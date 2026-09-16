Las cinco protagonistas en plató y el primer beso de la edición, en el estreno de ‘El debate de las tentaciones’ en Mediaset Infinity

Náyades, Gema, Paola, Isa y Paula , las cinco chicas protagonistas que están poniendo a prueba sus relaciones de pareja en Villa Montaña junto a un grupo de seductores solteros, estarán presentes en el plató para abordar cómo ha transcurrido el arranque de la experiencia dominicana, en el estreno en primicia y en abierto en Mediaset Infinity de ‘El debate de las tentaciones’ .

Conducido por Sandra Barneda, el espacio, clave cada semana para entender las decisiones y la evolución de las parejas, estará disponible a partir de las 13:00h para todos los usuarios de la plataforma y desvelará amplio material inédito de lo sucedido una noche en las villas, así como tres avances exclusivos: el primero, del debut de las chicas visionando imágenes ante el fuego; el segundo, de una noche de peligrosos acercamientos entre algunos de los protagonistas con sus solteros o solteras favoritos; y el tercero, del primer beso de la edición.

Las imágenes y todo lo que suceda en el plató será comentado en esta primera entrega por los colaboradores Terelu Campos, Claudia Chacón, Suso Álvarez, Leila León, Bayan Al Masri, Lucía Sánchez, Borja Silva y Arantxa Coca.