Paula se da un beso a Fran tras confesar las dudas sobre su relación con Kico: "Me he dado cuenta de muchas carencias"

La isla de las tentaciones 27 octubre 2026

La participante de 'La isla de las tentaciones 11' no se reprime tras uno de los juegos de la fiesta y le quita la nata a Fran de los labios dándole un beso

Paula mostraba desde el primer momento en el que Fran llegase como soltero de 'La isla de las tentaciones 11' que tiene 'feeling' con él, pero ha decidido tener los límites claros con él, aunque cada vez está más cerca del tentador y se siente más cómoda, tanto es así que han dado un paso más. Desde que durmieron juntos por primera vez, Paula no ha dudado en pasar otra noche con Fran, en la que se ha sincerado sobre lo que piensa de Kico y lo que está viviendo con todo lo que está pasando entre los dos: "Creo que no supera que yo pueda estar bien con una persona y que él no se vea en esa situación".

Y tras mucho hablar, Paula dejaba que Fran se quedase a dormir con ella, pero dejando claro que solo para eso, momento en el que él no entendía por qué en la cama se mostraba tan distante con él y la participante de 'La isla de las tentaciones 11' confesaba que se le hace rara la situación, aunque tiene claro que volvería a dormir con él. Con el que, tanto en la habitación como en la piscina o cualquier lugar de la villa, pasa mucho tiempo y se siente cómoda. Tan cómoda con él que en la fiesta se mostraba muy contenta bailando con él y tenía que desahogarse sobre esto con Náyades: "Me he dado cuenta de tantas carencias... que yo también las tendré, pero que tiene mi relación y en especial Kico hacia mí y con Fran me siento tan segura, una seguridad que creo que poca gente me ha dado". Beso entre Paula y su tentador favorito