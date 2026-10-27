La isla de las tentaciones 27 octubre 2026

La pareja se reencuentra después de que Mara haya caído en la tentación con Juanpi, su exnovio, y no faltan las lágrimas y los reproches entre ellos, además de la aparición del soltero

Después de que un Miguel roto no pudiese más y pidiera una hoguera de confrontación y que Mara se mostrase muy confundida sobre qué hacer al saber que podía ponerse frente a su pareja, ambos han protagonizado un tensísimo reencuentro frente al fuego en 'La isla de las tentaciones 11' en el que no han faltado los reproches, las lágrimas y una decisión que no podían esperarse cuando entraron para poner a prueba su amor. El reencuentro de la pareja en 'La isla de las tentaciones 11' Al ponerse frente a Sandra Barneda en esta hoguera de confrontación, Miguel aseguraba necesitar explicaciones de Mara: "Quiero que vea la diferencia de amar bien a hacerlo mal". Y dicho y hecho, su pareja llegaba por el camino de antorchas, muy nerviosa y él no se cortaba en decirle lo que piensa: "A ver si mirándome a la cara eres capaz de sentirte orgullosa de lo que has hecho, a ver cuál es el cuento de esta noche que la película ya me la sé". Aunque ella pedía sentarse y hablar las cosas: "Vengo que me va a dar algo, pero no te pases. Ya aprenderé".

"No sabes querer a nadie, quiérete tú", le decía directamente Miguel y apuntaba a ella y su comportamiento con su expareja: "Dais vergüenza los dos. 24 horas antes de entrar me dijiste que me mentalizase por si entraba Juanpi, me dijiste que no ibas a recibir ni su perdón, ¿para que me has traído a la isla? Me dijiste que me ibas a demostrar que habías cambiado, pero no lo vas a hacer en tu vida. Tienes 22 años y le has puesto los cuernos a tus seis novios, no le vas a ser fiel en tu vida a nadie".

El que no dudaba en echarle en cara cómo se comportó con Juanpi cuando ellos se conocieron: "La noche que le estaban echando de Gran Hermano fue nuestro primer polvo, no les has querido a él en tu vida". Palabras que no le gustaban nada a ella: "Soy infiel, pero no falsa. La cago una vez detrás de otra, tengo 22 años. De mala persona tengo poco, me duele mucho haberte hecho daño".

Mara y Miguel se enfrentan a las imágenes más difíciles Y en medio de este sinfín de reproches, llegaba el momento de ver imágenes. Y los comentarios de Miguel a verla con Juanpi, hacían estallar a Mara: "Cállate, me estás poniendo nerviosa". Aunque confesaba "no sentirse orgullosa y que le daba vergüenza". Momento en el que Miguel decidía devolverle la pulsera que ella le regaló con su nombre: "Me da asco tener esto, se lo das a él porque has dicho que Juanpi es como tu novio". Gesto que ella entendía y se explicaba: "Lo siento, pero he sentido hacer esto porque me han puesto a una persona que no he superado". En las imágenes también podía escuchar a Mara hablando del agobio de su relación, asegurando que él le controlaba en ciertos aspectos estando fuera, lo que enfadaba todavía más a él: "Si yo no le pregunto en todo el día no sé nada de ella. Intento organizar mi vida". Aunque ella discrepaba en esto: "Tienes una intensidad que yo no tengo, no hay nada de malo. Yo no cambio a las personas y le quiero tal y cómo es, pero soy solitaria y estoy todo el día con él. Yo decido qué hacer con mi tiempo libre".

Y cuando ella descubría en la 'tablet' lo mal que él lo ha pasado en esta experiencia, se mostraba muy afectada: "Me duele mucho darme cuenta que le he destrozado, pero es que no me puedo engañar. Posiblemente, no vaya a encontrar en mi vida a nadie como él, pero veo a Juanpi y no puedo. Lo siento, no quería hacerte daño, por ti y tu familia". Mientras él tampoco podía evitar las lágrimas: "Es lo único que he hecho toda la edición, esa es la diferencia entre amar bien y hacerlo mal, una persona que te quiere no hace eso".

Sandra Barneda les pedía que se mirasen a los ojos y se hablasen desde el corazón. Mara le dejaba claro que le quiere aunque no haya hecho las cosas bien: "Eres un hombre de los pies a la cabeza, la mejor persona que ha pasado por mi vida, yo no sabía que iba a sentir esto por Juanpi, mis sentimientos hacia ti no han cambiado y de verdad creía que eras el amor de mi vida". Pero Miguel aseguraba no poder hablar desde el corazón a causa de la rabia: "Esta noche no me sale, la miro y solo siento rabia, es que no puedo remediarlo. Me has destrozado, en la vida hubiese empezado una relación sabiendo que tengo cuentas pendientes con otra persona. Sabes que no soy familiar y solo me apetecía estar con mi hermana y mi madre porque estaba echo una mierda".

Y llegaba el momento de responder a la gran pregunta: cómo abandonar 'La isla de las tentaciones'. Miguel tenía claro que lo iba a hacer solo: "Era lo que menos me imaginaba, creía que me iba a ir con ella de la mano habiendo demostrado a todo el mundo que éramos dos personas que se aman de verdad, pero solo". Y todavía le quedaba por escuchar la decisión de Mara: "Me siento la peor persona del mundo y me arrepiento del daño que le he hecho, ojalá poder decir otra cosa que no le hiciese tanto daño, pero tengo que pensar en mí y me quiero ir con Juanpi". Lo que provocaba la reacción de Miguel: "Yo no voy a obligar a nadie a venirse conmigo, las diferencias que tengo con ella no es porque le elija ahora, es por cómo ha hecho las cosas". Juanpi entra a la hoguera y toma una decisión respecto a Mara

Y con las mismas entraba Juanpi a la hoguera mientras cantaba y Sandra Barneda le pedía que frenase: "Por favor". Aunque no podía reprimir el cruce de reproches que protagonizaban ambos. Hasta que Mara le contaba el motivo de estar en este momento: "Miguel ha decidido marcharse solo, yo no me imaginaba sentir lo que he sentido por ti, aunque mi cabeza me dice que me vaya sola, mi corazón no dice eso y sé que voy a buscarte nada más salir de aquí, entonces para qué voy a mentir". Tras saber que Mara quería marcharse con él, Juanpi tenía que responder cómo quería abandonar 'La isla de las tentaciones' y ante su actitud, ella reaccionaba: "Me la va a devolver".

"Sabes que te quiero un montón, han aparecido sentimientos que no sabía ni que tenía, pero sabes que tu cabeza no está bien, sé que vamos a seguir viéndonos fuera, pero necesitas tiempo para ti. Lo mejor es irnos solos y cuando lo tengamos claro volver a intentarlo, es muy duro ver a mi ex llorar por otra persona, necesito ver que tienes las cosas claras", le decía él y Mara aseguraba que se merece esto: "Aunque no haga las cosas con maldad, no las hago bien, me merezco aprender". Y en medio de todo esto, Miguel quería decirles algo antes de irse de la hoguera lo que terminaba con el pijama en la hoguera y con Juanpi cogiéndolo del fuego. Pero antes de que se fuera, Sandra Barneda le daba las gracias a Miguel: "Aunque has sufrido, espero que encuentres el amor que tú quieres y deseas, estoy convencida de que así será".