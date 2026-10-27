Náyades vivía una hoguera complicada en 'La isla de las tentaciones 11' al descubrir que Nacho se ha besado con Paula y ha dormido con ella, creyendo que se han acostado, lo que le hacía pasar un mal momento y tras volver a la villa le hacía saber a Andrea que estaba molesta con la actitud de sus compañeras respecto a ella, algo que también ha hablado con todos ellas ante Sandra Barneda.
"Me jode un montón, con respecto a mis compañeras, que no le den tanta importancia a mis imágenes porque como yo estoy haciendo lo que estoy haciendo contigo es como que minimizan lo que yo pueda ver. Hemos vista a Nacho foll* y ¿has visto que alguna haya reaccionado?", se confesaba Náyades con Andrea en la habitación después de la última hoguera y es que ella piensa que están más pendientes de Paola por las imágenes que tiene que ver de Sergio que de ella: "Me he sentido incomprendida, siento que infravaloran lo que yo pueda ver o sentir".
Después de estas confesiones con el soltero, Sandra Barneda irrumpía en la villa de las chicas para comunicar otra noticia importante, pero cuando la presentadora les preguntaba a todas por cómo se encuentran, Náyades no dudaba en expresar cómo se siente: "Tengo una mezcla de sentimientos porque en la villa no me siento comprendida del todo, se pueden infravalorar las imágenes que yo pueda ver por lo que estoy haciendo. Pero yo me siento muy mal conmigo misma, me siento culpable del dolor que estoy causando en Nacho".
Algo con lo que las chicas se mostraban de acuerdo. "Pienso que sí, vio imágenes muy graves y creo que no le dimos la suficiente importancia porque la vemos cómoda aquí, creo que no la hemos apoyado lo que deberíamos", entonaba Mara y Gema aseguraba pensar igual: "Nos hemos olvidado que, aunque te lo esperes, te duele igual. Te pido perdón". Como también lo pensaba Paula: "Es normal, al final es su pareja y le duele igualmente, por mi parte también disculpas". Y Náyades agradecía la sinceridad de sus compañeras y dejaba todo aclarado.