Náyades vivía una hoguera complicada en 'La isla de las tentaciones 11' al descubrir que Nacho se ha besado con Paula y ha dormido con ella, creyendo que se han acostado, lo que le hacía pasar un mal momento y tras volver a la villa le hacía saber a Andrea que estaba molesta con la actitud de sus compañeras respecto a ella, algo que también ha hablado con todos ellas ante Sandra Barneda.

Náyades, sobre sus compañeras: "No le dan tanta importancia a mis imágenes"

"Me jode un montón, con respecto a mis compañeras, que no le den tanta importancia a mis imágenes porque como yo estoy haciendo lo que estoy haciendo contigo es como que minimizan lo que yo pueda ver. Hemos vista a Nacho foll* y ¿has visto que alguna haya reaccionado?", se confesaba Náyades con Andrea en la habitación después de la última hoguera y es que ella piensa que están más pendientes de Paola por las imágenes que tiene que ver de Sergio que de ella: "Me he sentido incomprendida, siento que infravaloran lo que yo pueda ver o sentir".