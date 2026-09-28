El pasado amoroso de Irini Jannoulis, tentadora VIP de ‘LIDLT 11’: de Atamán a Sergio, el novio de Paola

La isla de las tentaciones 11 28 septiembre 2026

Convertida en tentadora VIP, Irini ha regresado a 'LISDLT' y de nuevo su pasado le ha llevado a los brazos de un participante. ¿Qué pasará con Sergio?

Sus seguidores se quedaron con ganas de más tras su paso por la anterior edición de 'La isla de las tentaciones', por eso, ante la posibilidad de regresar, Irini no lo ha dudado y se ha convertido en una de las tentadoras VIP. Su paso anterior por la isla dejó claro que tenía mucho que ofrecer y parece que de nuevo lo va a demostrar, porque nada más entrar ya quedaron todos alterados, tanto los chicos como las chicas. La experiencia es un grado y lo es todavía más en este programa donde los participantes pueden estar un poco perdidos en sus primeros momentos, no ser completamente ellos mismos porque la situación les supera, porque las cámaras les cohíben o no surge la química con ningún compañero. No es el caso de Irini, que desde el principio ha sabido jugar sus cartas, mostrarse tal y como es y conquistar a gran parte de la audiencia, así como a algunos de los participantes.

El pasado amoroso de Irini Jannoulis, tentadora VIP de 'LIDLT 11' Una vez empezado el programa, no es raro que en algún momento de la edición lleguen nuevos rostros con la finalidad de remover el avispero. Esta es una estrategia para evitar que los participantes se acomoden, pero también es una buena forma de crear nuevas conexiones, personas que no habían sentido esa chispa especial con ninguno de los candidatos tienen que replantearse todo cuando llega alguien que sí les hace dudar. Irini fue una de las solteras que llegó un poco más tarde la edición pasada y lo cierto es que fue llegar y besar el santo, como suele decirse. Su llegada a la isla fue toda una sorpresa para Atamán, que se encontraba poniendo a prueba su relación de once años con Leila, aunque ella casi desde el principio tuvo una conexión especial con uno de sus solteros, David Vaquero, con quien continuó la relación una vez finalizado el programa.

Atamán estaba más que dispuesto a dejar atrás la relación con Leila y hasta el momento había avanzado en esa dirección con Claudia, pero la llegada de Irini lo cambió todo. Se conocían de fuera. "Salí de fiesta, él estaba de camarero, fui a pedir la copa y se puso muy nervioso. Me fui a casa y le seguí, hablamos y quedamos", desvelaba ella sobre su relación. "Me falló, desde la segunda hoguera está con otro", le confesaba Atamán sobre su situación actual con su pareja. "Si quería tener una tentación de verdad aquí, eras tú. Estoy en shock, porque ya estaba avanzando con una chica aquí y ahora llegas tú, me cambias todos los planes". Se los cambió porque esa misma noche pasaron en compañía del otro todo el tiempo posible, llegaron a besarse y dormir juntos, aunque no fueron más lejos. Su relación, una vez finalizado el programa, no llegó más lejos porque ambos tenían claro que, aunque la química estuviera ahí, no querían una relación de pareja y preferían tenerse como amigos. De hecho, durante el reencuentro salía a la luz la noche de pasión que Irini había tenido con Álex Girona una vez finalizado el programa. Él había entrado como soltero al programa a la vez que ella y después, al coincidir en República Dominicana, habían pasado la noche juntos. Reconocía entonces Irini que tampoco era una relación que fuera más allá (algo que también Álex aseguraba), que una vez pasado todo se lo había contado a Atamán y todo el mundo estaba de acuerdo en que las cosas estaban bien como estaban. En esta edición parece que la historia se repite, por lo menos en algunos puntos. Irini regresaba como tentadora VIP y desde el principio señalaba que tenía un pasado con Sergio, pareja de Paola. Cuando la pareja todavía no estaba junta, pero ya había algo entre ellos, Irini y Sergio se habían liado una noche, algo que descubría Paola en ese mismo momento. Su chico le confesaba que no se lo había querido contar para que no se disgustara y ella parecía aceptarlo, aunque no le sentaba bien.