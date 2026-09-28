Borja Gómez, el tentador que se enfrentó a su amigo Álvaro Rubio por Alba García

La isla de las tentaciones 28 septiembre 2026

Aunque la mayor parte del tiempo las parejas son protagonistas en 'LIDLT', nada tendría sentido sin tentadores como Borja Gómez y sus polémicas del pasado

Cada edición de 'La isla de las tentaciones' es diferente, porque cada historia que se vive en República Dominicana es distinta. Las cosas que comparten son parecidas, las dinámicas no cambian demasiado, pero lo que hace que sea única es la manera que tienen los participantes de afrontarlas y vivirlas. Algunos incluso repiten, como sucede con Borja Gómez. En su momento, él fue uno de los solteros, una de las tentaciones para las chicas que quisieron poner a prueba su amor en la octava edición. Ahora ha regresado al programa y lo hace como soltero VIP, que es el título que les corresponde a esos tentadores que ya han participado y demostrado que son más que capaces de lidiar con lo que conlleva, ya sea encontrar el amor o perderlo. Aunque en ocasiones da la impresión de que las relaciones y los vínculos que se forman durante el programa son un poco frágiles, lo cierto es que todos acuden con la intención de dejarse llevar, de abrir su corazón y dejar que alguien nuevo se instale en él, por lo menos en el caso de los tentadores, que no tienen una relación que deba resistir las pruebas a las que les somete el programa.

Borja ya sabe en qué consiste el juego y parece que se quedó con ganas de volver a intentarlo porque ha regresado con las pilas cargadas y muchas ganas de descubrir si entre las participantes está su gran amor. De nuevo prueba suerte en el amor y quién sabe, puede que esta sea la vencida tras su polémica con Álvaro Rubio. Borja Gómez se enfrentó a su amigo Álvaro Rubio por Alba García Como señalábamos, no es la primera vez que Borja intenta encontrar el amor gracias a un programa de televisión. De hecho, la primera vez que le vimos en nuestras pantallas fue en un formato diferente: 'Baila conmigo'. En esa ocasión, era uno de los pretendientes de Lucía Sánchez, quien acudía con la más firme intención de encontrar al hombre de su vida. En ese programa es donde Borja conoció a Álvaro Rubio, de quien se hizo muy amigo y con quien coincidiría en 'La isla de las tentaciones'. Ambos pretendían el corazón de Lucía, pero ella no parecía demasiado convencida de confiar en ninguno de ellos. No fue necesario, porque durante el programa descubrió que estaba embarazada y tomó la decisión de marcharse para poder aceptar todos los cambios que esta noticia traería a su vida. Mayka Rivera fue quien ocupó su lugar, lo que no les pareció mal a los chicos, que pasaron a ser sus pretendientes, en lugar de los de Lucía.

No parece que este programa fuera el indicado para que Borja encontrara el amor, puesto que acudió como soltero en la octava edición de 'La isla de las tentaciones', que se emitió a principios del año 2025. En este formato de nuevo coincidiría con su amigo y, si por un momento Álvaro pensó que tener un aliado en la villa de las chicas le proporcionaría tranquilidad, se equivocaba por completo. Su chica cayó en la tentación y lo hizo, nada más y nada menos que con Borja. El joven explicaba que sentía que no le debía nada a su amigo porque él se había besado con su hermana, lo que hacía que intentar seducir a su novia no le generara cargo de conciencia. Fue una edición movidita para Borja, que también se besó apasionadamente con Andrea Arpal, pareja de Joel. Joel se había besado con Nataly y, aunque después se había arrepentido, Andrea solo vio las imágenes de la traición y no del arrepentimiento. La joven quiso vengarse y Borja parecía la persona perfecta para ello. Hasta el momento habían tenido mucha conexión y esa noche Andrea decidió dejarse llevar.

El flirteo de Alba García y Borja Gómez que rompió su amistad con Álvaro Rubio